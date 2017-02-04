مرکز پزشکی هسته ای در بیمارستان چالوس بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پزشکی هستهای چالوس با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، دستاندرکاران این مرکز پزشکی و بیمارستان چالوس و برخی از اهالی این شهر به بهرهبرداری رسید.
کاوه قطب رزمجو، مدیرعامل شرکت نیک پرتو سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این پروژه بااعتبار ۱۴ میلیارد ریالی ساختهشده که بهطور کامل از طریق بخش خصوصی تأمینشده است.
وی افزود: مرکزهای پزشکی هستهای بهصورت استاندارد در ۱۷۰ مترمربع احداث میشوند اما این مرکز در ۳۸۰ مترمربع یعنی ۲.۵ برابر استاندارد لازم ساختهشده و از بزرگترین مراکز کشور ازنظر وسعت است.
قطب رزمجو از اشتغالزایی برای ۷ نفر در این مرکز خبر داد و گفت: البته در آینده قابلیت افزایش نیرو تا ۱۰ نفر را دارد.
مدیرعامل شرکت نیک پرتو پلاست در پایان اظهار کرد: باوجودآنکه هنوز با بیمهها قرارداد نبستهایم، اما تمامی تعرفههای مرکز را دولتی محاسبه میکنیم.
این مرکز شامل اتاقهای پذیرش و انتظار، امکانات پیشرفته تست ورزش، تجهیزات مدرن و دوزیمترهای محیطی برای ساخت رادیو دارو و نیز دستگاه گاماکَمِرا است.
پزشکی هستهای استانداردی برای تشخیص بیماریهای قلبی و نیز یکی از روشهای تشخیص و درمان سرطان است.
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