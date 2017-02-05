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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۰

ساختمان ثبت اسناد و املاک زنجان افتتاح شد

ساختمان ثبت اسناد و املاک زنجان افتتاح شد

زنجان-ساختمان ثبت اسناد و املاک استان زنجان همزمان با طرح شمیم و دفتر الکترونیکی دفاتر اسناد سراسر کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ثبت اسناد و املاک استان زنجان، ساختمان ثبت اسناد و املاک استان زنجان همزمان با طرح شمیم و دفتر الکترونیکی دفاتر اسناد سراسر کشور افتتاح شد.

برای ساخت این ساختمان بیش از ۷ میلیارد تومان از اعتبارات ملی هزینه شده و این ساختمان با زیر بنای سه هزار متر در سه طبقه ساخته شده است. 

علاوه بر این همزمان باسراسر کشور ، استان زنجان به طرح شمیم و دفتر الکترونیک گواهی امضاء دفاتر اسناد رسمی کشور وصل شد.

با بهره برداری رسیدن شبکه موقعیت یابی یکپارچه  مالکیتها ثبت نقشه ها در کشور با دقت بالا ومقتسات جهانی صورت می گیرد.

با افتتاح دفتر الکترونیک گواهی امضاء دفاتر  اسناد رسمی کشور،  امضاء دستی در دفتر ثبت اسناد سراسر کشور و در استان زنجان حذف شد.

کد مطلب 3897109

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