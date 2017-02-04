کلنگ ساخت «مرکز غربالگری سرطان» در آبادان به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان عصر امروز شنبه در این آئین گفت: مرکز غربالگری سرطان در زمینی با زیربنایی معادل 600 متر مربع و هزینه کرد یک میلیارد و 100 میلیون تومان توسط شرکت سازنده (براساس قرارداد) احداث می شود.

علیرضا آموزنده با بیان اینکه این مرکز تا 10 ماه دیگر به بهره برداری می رسد، ابراز امیدواری کرد تا با بهره برداری از این مرکز، باری از دوش بیماران سرطانی منطقه برداشته شود.

وی افزود: کلینیک تخصصی آبادان نیز در زمینی به مساحت یک هزار و 600 متر مربع ساخته می شود که برای ساخت آن سه میلیارد و 100 میلیون تومان هزینه می شود.

آموزنده اظهار کرد: ساخت این کلینیک تخصصی یک سال به طول می انجامد.

به گفته وی فردا کلنگ احداث مرکز شیمی درمانی خرمشهر شهرستان خرمشهر به زمین زده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این آئین فرماندار ویژه آبادان به همراه دیگر مسئولان شهری از پروژه بازسازی بیمارستان طالقانی بازدید کردند.