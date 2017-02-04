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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۱۲

معاون استاندار لرستان مطرح کرد؛

سرمایه‌گذاری ۳ هزار میلیارد تومانی در حوزه اشتغال لرستان

سرمایه‌گذاری ۳ هزار میلیارد تومانی در حوزه اشتغال لرستان

خرم آباد - معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان از سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومانی در حوزه اشتغال این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر ضرورت پرداخت تسهیلات رونق تولید در بخش کشاورزی، تاکید کرد و اظهار داشت: تا کنون ۳۸۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان پرداخت شده که در زمینه درصد پرداخت استان لرستان دارای رتبه چهارم است.

وی ادامه داد: متاسفانه پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی متوقف شده و این در حالیست که بسیاری از متقاضیان، اسناد و وثیقه های لازم را برای دریافت تسهیلات تهیه کرده اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان اظهار کرد: کمک برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی از مصوبات جلسه امروز است.

غضنفری با بیان اینکه در راستای حمایت از تولید و توسعه اقتصادی استان در سال های اخیر اتفاقات بسیار مناسبی در لرستان صورت گرفته است، گفت: در این مدت ۲۵۰ مقام کشوری به لرستان سفر کرده اند و ۱۰۰ اختیار دستگاه های مرکزی به استان ها واگذار شده است.

وی اضافه کرد: در زمینه رونق تولید نیز حدود ۲۴۰ واحد راکد یا واحدهای با ظرفیت پایین تولید، وارد مدار تولید شده اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان ادامه داد: در این زمینه نیز ۳۵۱ مصوبه داشته ایم که ۵۱ درصد آنها اجرایی شده و کمتر از دو درصد مشکلات به دستگاه های اجرایی مربوط می شود که این امر نشان دهنده سیستم اجرایی مناسب در این زمینه است.

غضنفری با اشاره به سرمایه گذاری ۳ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال ۲۵ هزار و ۶۸۱ نفر در استان گفت: از ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان تعهد سیستم بانکی ۱۰۷ درصد تحقق یافته است.

وی اضافه کرد: از این میزان هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان سهم بانکهای دولتی است که تا کنون ۹۵۲ میلیارد تومان آن پرداخت شده اما در عمل از وضعیت بانک های خصوصی، رضایتی نداریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان ادامه داد: سهم بانک های خصوصی از این میزان ۹۶۰ میلیارد تومان است که فقط ۳۰۳ میلیارد تومان آن پرداخت شده است و عملکرد مناسبی نیست.

غضنفری اظهار کرد: در مجموع ۶۶۳ پروژه در قالب اقتصاد مقاومتی به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان با مشارکت ۷۰ درصدی بخش خصوصی در حال انجام است.

کد مطلب 3897112

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