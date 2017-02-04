به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر ضرورت پرداخت تسهیلات رونق تولید در بخش کشاورزی، تاکید کرد و اظهار داشت: تا کنون ۳۸۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان پرداخت شده که در زمینه درصد پرداخت استان لرستان دارای رتبه چهارم است.

وی ادامه داد: متاسفانه پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی متوقف شده و این در حالیست که بسیاری از متقاضیان، اسناد و وثیقه های لازم را برای دریافت تسهیلات تهیه کرده اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان اظهار کرد: کمک برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی از مصوبات جلسه امروز است.

غضنفری با بیان اینکه در راستای حمایت از تولید و توسعه اقتصادی استان در سال های اخیر اتفاقات بسیار مناسبی در لرستان صورت گرفته است، گفت: در این مدت ۲۵۰ مقام کشوری به لرستان سفر کرده اند و ۱۰۰ اختیار دستگاه های مرکزی به استان ها واگذار شده است.

وی اضافه کرد: در زمینه رونق تولید نیز حدود ۲۴۰ واحد راکد یا واحدهای با ظرفیت پایین تولید، وارد مدار تولید شده اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان ادامه داد: در این زمینه نیز ۳۵۱ مصوبه داشته ایم که ۵۱ درصد آنها اجرایی شده و کمتر از دو درصد مشکلات به دستگاه های اجرایی مربوط می شود که این امر نشان دهنده سیستم اجرایی مناسب در این زمینه است.

غضنفری با اشاره به سرمایه گذاری ۳ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال ۲۵ هزار و ۶۸۱ نفر در استان گفت: از ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان تعهد سیستم بانکی ۱۰۷ درصد تحقق یافته است.

وی اضافه کرد: از این میزان هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان سهم بانکهای دولتی است که تا کنون ۹۵۲ میلیارد تومان آن پرداخت شده اما در عمل از وضعیت بانک های خصوصی، رضایتی نداریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان ادامه داد: سهم بانک های خصوصی از این میزان ۹۶۰ میلیارد تومان است که فقط ۳۰۳ میلیارد تومان آن پرداخت شده است و عملکرد مناسبی نیست.

غضنفری اظهار کرد: در مجموع ۶۶۳ پروژه در قالب اقتصاد مقاومتی به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان با مشارکت ۷۰ درصدی بخش خصوصی در حال انجام است.