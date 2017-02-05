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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۰۳

معاون دانشگاه خبر داد:

ثبت نام برای فراخوان ۹۵ جذب هیات علمی دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت نام برای فراخوان ۹۵ جذب هیات علمی دانشگاه آزاد آغاز شد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد از انتشار اولین فراخوان جذب هیات علمی این دانشگاه در سال ۹۵ برای استخدام تمام وقت اعضای هیات علمی در رشته های مختلف و مورد نیاز این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد حسین زاده لطفی گفت: در این فراخوان، در رشته های مختلف و مورد نیاز واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تقاضای جذب اعضای هیات علمی تمام وقت با توجه به تعداد مورد نیاز ثبت شده در سامانه انجام می شود.

وی با اشاره به فعال شدن سامانه جذب هیات علمی این دانشگاه از امروز ۱۶ بهمن ماه افزود: داوطلبان پس از مشاهده سامانه و آماده کردن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام از روز چهارشنبه ۲۰ بهمن می توانند درخواست خود را در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در سامانه تقاضای استخدام هیات علمی اعلام شده، ثبت کنند. سامانه مذکور تا ۲۰ اسفند برای ثبت نام باز خواهد ماند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد با بیان اینکه فراخوان به مدت یک ماه از تاریخ شروع ثبت نام فعال است، تصریح کرد: بدیهی است دانشگاه آزاد اسلامی پس از بررسی پرونده های دریافتی از متقاضیان استخدام اعضای هیات علمی تمام وقت و بررسی در کارگروه های علمی و عمومی و در نهایت طرح در هیات اجرایی جذب هیات علمی استان ها در خصوص استخدام آنها تصمیم گیری می کند.

حسین زاده لطفی عنوان کرد: با توجه به تقاضای واحدها برای جذب هیات علمی، در فاز اول نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ نفر جذب خواهند شد.

کد مطلب 3897116

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    نظرات

    • شقایق شربتی IR ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
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      پاسخ
      میشه لینک ثبت نام را بگذارید لطفا چون قابل دسترسی نیست.

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