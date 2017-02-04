به گزارش خبرنگار مهر، با بارش برف در روزهای گذشته دمای هوای تمامی مناطق استان به زیر صفر رسیده و اردبیل سردترین روزهای خود در سال جاری را سپری کرده است.

افت محسوس دما و برودت هوا موجب شده بود که در طول هفته گذشته مقطع ابتدایی و پیش‌دبستانی در اغلب شهرها و مقطع اول و دوم متوسطه در برخی شهرها تعطیل اعلام شود.

باوجود اینکه روز شنبه ۱۶ بهمن ماه نیز تعدادی از مدارس در سری صبح و بعدازظهر تعطیل اعلام شد، برودت هوا برای روز نهم پیش‌دبستانی‌ها را خانه‌نشین کرد.

بر اساس اعلام‌ آموزش‌وپرورش استان اردبیل در روز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه سری قبل از ظهر در اردبیل مقطع پیش‌دبستانی به علت بارش برف و برودت هوا تعطیل است.