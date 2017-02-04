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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۲۲

«جواد سنجه‌ونلی» به جمع شهدای مدافع حرم گلستان پیوست

«جواد سنجه‌ونلی» به جمع شهدای مدافع حرم گلستان پیوست

گرگان- «جواد سنجه‌ونلی» به جمع شهدای مدافع گلستان حرم پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه نینوا گلستان، «جواد سنجه‌ونلی» از شهرستان مینودشت استان گلستان در جریان دفاع از حرم اهل‌البیت در سوریه به شهادت رسید و یازدهمین شهید مدافع حرم استان گلستان لقب گرفت.

مراسم استقبال از پیکر مطهر این شهید مطهر، یک‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه ساعت ۱۵ از مقابل سپاه ناحیه مینودشت و هم‌زمان همان شب پس از نماز مغرب و عشا، مراسم وداع با این شهید در مسجد امام حسین (ع) شهرستان مینودشت برگزار می‌شود.

مراسم تشییع شهید سنجه ونلی روز دوشنبه هجدهم بهمن‌ماه ساعت ۹ صبح از مقابل سپاه ناحیه مینودشت به سمت گلزار شهدا برگزار و مراسم سومین روز درگذشت این شهید هم روز سه‌شنبه ساعت ۹ صبح در مصلی نماز جمعه مینودشت برگزار می‌شود.

کد مطلب 3897123

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