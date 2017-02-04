به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه نینوا گلستان، «جواد سنجه‌ونلی» از شهرستان مینودشت استان گلستان در جریان دفاع از حرم اهل‌البیت در سوریه به شهادت رسید و یازدهمین شهید مدافع حرم استان گلستان لقب گرفت.

مراسم استقبال از پیکر مطهر این شهید مطهر، یک‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه ساعت ۱۵ از مقابل سپاه ناحیه مینودشت و هم‌زمان همان شب پس از نماز مغرب و عشا، مراسم وداع با این شهید در مسجد امام حسین (ع) شهرستان مینودشت برگزار می‌شود.

مراسم تشییع شهید سنجه ونلی روز دوشنبه هجدهم بهمن‌ماه ساعت ۹ صبح از مقابل سپاه ناحیه مینودشت به سمت گلزار شهدا برگزار و مراسم سومین روز درگذشت این شهید هم روز سه‌شنبه ساعت ۹ صبح در مصلی نماز جمعه مینودشت برگزار می‌شود.