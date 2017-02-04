اردن از بمباران مواضع داعش در جنوب سوریه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اردن (پترا)، فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن از اقدام هواپیماهای نظامی نیروی هوایی این کشور در هدف قرار دادن اهداف مختلف متعلق به داعش در جنوب سوریه خبر داد.

در بیانیه ارتش اردن آمده است که این حملات هوایی شامگاه جمعه سوم فوریه (۱۵ بهمن) انجام شده است.

این بیانیه می افزاید که جنگنده های اردن انبار مهمات و بمب گذاری خودروها و مواضع عناصر داعش را با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و بمب های هوشمند هدایت شونده منهدم نمودند.

طبق این بیانیه، در این عملیات شماری از عناصر گروه داعش کشته و زخمی شدند و تعدادی از تجهیزات آنها منهدم شده است.

لازم به ذکر است که اردن در ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش که سرکردگی آن برعهده آمریکاست، شرکت دارد.