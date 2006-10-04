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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۳۹

امام جمعه نظرآباد:

احداث مراكز پژوهشي و علمي از نيازهاي اساسي نظرآباد است

احداث حداقل يك مركز پژوهشي علمي در شهرستان نظرآباد مي تواند بخشي از توانمندي هاي اين شهرستان را متبلور كند.

به گزارش خبرنگار مهر در كرج، حجت الاسلام علي وثوقي در جمع مردم نظرآباد پيش از سخنان رئيس جمهور اظهار داشت : نظرآباد به رغم توانمنديهاي بسيار از كاستي هاي فراواني نيز رنج مي برد كه كمبود مراكز علمي ، پژوهشي ، فرهنگي و مذهبي بخشي از آن است.

وي افزود : 80 درصد اماكن مذهبي و مساجد شهرستان فرسوده هستند به نحوي كه سال گذشته با ريزش طبقه دوم يك مسجد تعدادي از عزاداران حسيني مجروح شدند.

حجت الاسلام وثوقي خاطرنشان كرد : اماكن و مساجد مستحكم در كشور همواره با حمايتهاي دولت وقت ساخته شده اند و از دولت نهم نيز انتظار مي رود اماكني مذهبي و فرهنگي درخور شهرستان نظرآباد احداث كند.

امام جمعه نظرآباد تصريح كرد : همچنين احداث جاده و سالن ورزشي از نيازهاي اساسي شهرستان است كه اميد مي رود به بركت سفر رئيس جمهور محبوب ، نسبت به احداث آنها اهتمام شود .

عصر امروز رئيس جمهور در جمع مردم شهرستان كرج حضور يافت.

کد مطلب 389713

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