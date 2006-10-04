احداث مراكز پژوهشي و علمي از نيازهاي اساسي نظرآباد است

به گزارش خبرنگار مهر در كرج، حجت الاسلام علي وثوقي در جمع مردم نظرآباد پيش از سخنان رئيس جمهور اظهار داشت : نظرآباد به رغم توانمنديهاي بسيار از كاستي هاي فراواني نيز رنج مي برد كه كمبود مراكز علمي ، پژوهشي ، فرهنگي و مذهبي بخشي از آن است.

وي افزود : 80 درصد اماكن مذهبي و مساجد شهرستان فرسوده هستند به نحوي كه سال گذشته با ريزش طبقه دوم يك مسجد تعدادي از عزاداران حسيني مجروح شدند.

حجت الاسلام وثوقي خاطرنشان كرد : اماكن و مساجد مستحكم در كشور همواره با حمايتهاي دولت وقت ساخته شده اند و از دولت نهم نيز انتظار مي رود اماكني مذهبي و فرهنگي درخور شهرستان نظرآباد احداث كند.

امام جمعه نظرآباد تصريح كرد : همچنين احداث جاده و سالن ورزشي از نيازهاي اساسي شهرستان است كه اميد مي رود به بركت سفر رئيس جمهور محبوب ، نسبت به احداث آنها اهتمام شود .

عصر امروز رئيس جمهور در جمع مردم شهرستان كرج حضور يافت.