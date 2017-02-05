  1. استانها
  2. کردستان
۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۱۸

همزمان با دهه مبارک فجر؛

دبستان ۱۲ کلاسه مسکن مهر شهر سنندج افتتاح شد

دبستان ۱۲ کلاسه مسکن مهر شهر سنندج افتتاح شد

سنندج- به مناسبت ایام الله دهه فجر با حضورمسئولین استانی مدرسه ۱۲ کلاسه مسکن مهر واقع در شهرک بهاران سنندج به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کردستان، به مناسبت دهه مبارک فجر شامگاه شنبه با حضور امام فرماندار شهرستان سنندج، مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان و مسئولین استان و شهرستان سنندج مدرسه ۱۲ کلاسه مسکن مهر واقع در شهرک بهاران افتتاح و مورد بهره برداری و استفاده دانش آموزان قرار گرفت .

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج در مراسم افتتاح این پروژه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: این مدرسه با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال در سه طبقه با ۱۲ کلاس درس، نمازخانه و آزمایشگاه با امکانات سیستم هوشمند سازی مجهز احداث شده است.

سید فواد حسینی بیان کرد: تلاش در راستای ارتقای زیرساخت های حوزه آموزش و پرورش در شهرستان سنندج به ویژه جبران نیازهای مسکن مهر یکی از اولویت های اصلی است و انتظار می رود که در سایه اقدامات صورت نیازهای این حوزه رفع شود.

در حاشیه این افتتاحیه از مدیر کل مسکن و شهرسازی استان کردستان که بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال و اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان  که ۵ میلیارد ریال در ساخت محوطه سازی و سرویس های بهداشتی هزینه کرده بودند، تقدیر به عمل آمد. 

کد مطلب 3897130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها