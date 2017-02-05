دبستان ۱۲ کلاسه مسکن مهر شهر سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کردستان، به مناسبت دهه مبارک فجر شامگاه شنبه با حضور امام فرماندار شهرستان سنندج، مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان و مسئولین استان و شهرستان سنندج مدرسه ۱۲ کلاسه مسکن مهر واقع در شهرک بهاران افتتاح و مورد بهره برداری و استفاده دانش آموزان قرار گرفت .

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج در مراسم افتتاح این پروژه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: این مدرسه با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال در سه طبقه با ۱۲ کلاس درس، نمازخانه و آزمایشگاه با امکانات سیستم هوشمند سازی مجهز احداث شده است.

سید فواد حسینی بیان کرد: تلاش در راستای ارتقای زیرساخت های حوزه آموزش و پرورش در شهرستان سنندج به ویژه جبران نیازهای مسکن مهر یکی از اولویت های اصلی است و انتظار می رود که در سایه اقدامات صورت نیازهای این حوزه رفع شود.

در حاشیه این افتتاحیه از مدیر کل مسکن و شهرسازی استان کردستان که بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال و اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان که ۵ میلیارد ریال در ساخت محوطه سازی و سرویس های بهداشتی هزینه کرده بودند، تقدیر به عمل آمد.