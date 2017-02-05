شرایط خوبی دارم/ امیدوار به کسب بهترین نتیجه در هند هستم

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی ورپشتی دوسال پیش قصد کناره گیری از رشته دوچرخه سواری را داشت و بعد از دو سال دوباره در شرایط اوج به اردوی تیم ملی دعوت شد و هم اکنون به عنوان کاپیتان تیم سرعت ایران در بخش بزرگسالان راهی رقابتهای قهرمانی آسیای هند شده است.

ورپشتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم ایران، گفت: تمرینات خوبی را در پیست اهواز طی یک ماه و نیم گذشته پشت سر گذاشتیم. تقریبا می توان گفت در شش ماه گذشته تمرینات مستمر و مداومی داشتیم. در دو کاپ تایلند و هند هم شرکت کردیم که به بالا بردن سطح آمادگی ما کمک بسزایی کرد. به نظرم شرایطم در این چند هفته اخیر بسیار خوب بود و به نقطه ایده آلی از لحاظ آمادگی بدنی رسیدم.

وی با بیان اینکه تمام تلاش خود را برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا کرده است، افزود: من و تمام اعضای تیم تمام تلاش خود را در این مدت انجام دادیم و حالا باید به میدان برویم و در میدان مسابقه محک بخوریم. باید در شرایط مسابقه دید که چه پیش می آید و رقبا چطور بوده و وضعیت چگونه است.

رکابزن ملی پوش کشورمان خاطرنشان کرد: ما در این مدت پیوسته تمرین کردیم و با وجود اینکه به صورت فشرده در حال آماده سازی بودیم، تلاش کردیم در فواصل تمرینات سطح آمادگی خود را حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما نبود پیست چوبی در کشور است، گفت: ما در پیست تمرین می کنیم اما به هر حال نبود پیست چوبی مشکل است. پیست اهواز هم ۲۵۰ متری است اما پیست بتنی سنگینی است و باعث می شود تا رکوردها بالا برود. با این حال ما با این شرایط هم تمرین کرده و در رقابتهای مختلف هم جواب می گیریم. البته تمرین در پیست اهواز به دلیل گرمای هوا خوب بود.

کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری ایران ادامه داد: قرار بود زودتر به هند برویم تا در پیست چوبی دهلی تمرین کنیم اما هندوستان اعلام کرد که در حال بازسازی و آماده سازی پیست است. هندوستان چند سال پیش هم همین شرایط را برای تیم ما بوجود آورد و همین بهانه را آورد. در حالیکه مطلع هستم برخی از ورزشکاران دیگر آسیایی ۱۰ روز زودتر در محل برگزاری مسابقات حاضر شده اند. البته نمی دانم آیا در پیست چوبی هم تمرین داشته اند یا خیر اما همین که توانسته اند زودتر در محل مسابقات باشند برای رسیدن به رایط مناسب آب هوایی ورزشکار کمک می کند.

ورپشتی که دارنده مدال برنز بازیهای آسیایی، گفت: به نظرم سطح آمادگی تیم خوب است و امیدواریم بهترین نتیجه را در هند شاهد باشیم. ما با تمام قدرت خودمان به مسابقه می رویم مسابقه ای که بهترین های آسیا هم با تمام قدرت در آن حاضر هستند و مطمئنا مسابقه سنگین و سختی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و بیست و چهارمین دوره رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا از ۱۸ تا ۲۲ بهمن ماه در دهلی نوی هندوستان برگزار می شود.