جشنواره بین المللی فیلم رشد خوزستان در خرمشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و دانش آموزان، افتتاحیه چهل و شمشمین جشنواره بین المللی رشد خوزستان در سینما نخل خرمشهر برگزار شد.



معاون معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و منابع انسانی آموزش‌ و پرورش خوزستان برگزاری جشنواره فیلم رشد را دارای سه هدف عمده دانست و بیان کرد: اولین هدف آشناسازی دانش آموزان با هنرمندان و فیلم سازان است و همچنین دنبال این هستیم که دانش آموزان اقدام به تولید فیلم کنند و با تولید فیلم های دو تا ۱۰ دقیقه ای تولید و ارسال به این جشنواره رشد در ان شرکت کنند.



حرج چلداوی، یادگیری بهتر از طریق قدرت دیداری را به عنوان دیگر هدف از برگزاری این جشنواره یاد کرد و گفت: سومین هدف این است به وسیله نمایش فیلم اثر دیداری بر یادگیری جایگزین شنیداری صرف شود.



وی توضیح داد: هدف این است که با آموزش به وسیله فیلم از آموزش متکی به حس شنیداری دور شده و از آموزش به وسیله کتاب صرف و تک رسانه به چند رسانه روی آورده شود و امروز می خواهیم با استفاده از نمایش فیلم مشاهده کنیم که سیستم چند رسانه ای چگونه بر روی یادگیری موثر است.



چلداوی در ادامه با اشاره به جشنواره بین المللی فیلم رشد، بیان کرد: جشنواره بین المللی فیلم رشد همانطور که از اسمش پیداست یک جشنواره بین الملی و از تولید کنندگان فیلم در سرتاسر دنیا استفاده می شود که در این دور از جشنواره حدود یک هزار فیلم تولید شده است.



وی افزود: از بین یک هزار اثر رسیده به دبیرخانه چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد، حدود ۲۲۰ فیلم از کشورهای مختلف دنیا از جمله روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر به دبیرخانه این جشنواره فیلم ارسال شده است.