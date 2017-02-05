به گزارش خبرنگار مهر، سی وهفتمین دوره رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان، بیست و چهارمین دوره مسابقات جوانان و ششمین دوره رقابتهای دوچرخه سواری معلولان آسیا از دوشنبه ۱۸ بهمن ماه به مدت پنج روز در دهلی نوی هندوستان برگزار خواهد شد.

طی این سالها ایران در بسیاری از دوره ها با ترکیبی از زنان و مردان و در دو بخش بزرگسالان و جوانان در مسابقات حاضر بوده است. در بخش پیست رشته هایی چون اسپرینت، تیم اسپرینت، مدیسون، کایرین، تایم تریل، تعقیبی، امتیازی، اسکرچ، اومنیوم و .. برگزار می شود و ایران نیز در بیشتر این مواد حاضر بوده، در برخی صاحب مدال و عنوان شده و قرار است این بار در تمامی این مواد در رقابتهای هند شرکت کند.

تنها ماده ای که رکابزنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا تا به امروز موفق به کسب مدال نشده اند اومنیوم است. تنها یک بار در کاپ آسیایی دوچرخه سوار کشورمان مدالی در این رشته بدست آورده است. شهاب جدیدالاسلام تنها رکابزن ایرانی است که در کاپ آسیایی موفق به کسب نشان برنز شده است.

در ماده مدیسون تیمی کشورمان تاکنون صاحب دو نقره و ۵ برنز شده است. در ماده تیم اسپرینت سه برنز و در تیمی دور امتیازی شاهد کسب ۷ نشان نقره و یک برنز بوده ایم. در اسکرچ مهدی سهرابی مدال طلا را در سال ۲۰۰۹ برای ایران بدست آورد. پس از آن ایران در این ماده توسط رکابزنان خود صاحب دو نشان نقره و دو برنز دیگر هم شد.

در کایرین یک نقره و دو برنز تاکنون سهم ایرانی در آسیا بوده است. در اسپرینت انفرادی نیز حسنعلی ورپشتی کاپیتان تیم ایران در سال ۲۰۱۳ یک مدال نقره با ارزش را بدست آورد.

در تایم تریل یکی دیگر از مدالهای طلای آسیا برای کشورمان حاصل شد. محمد دانشور در سال ۲۰۱۶ و در مسابقات قهرمانی آسیای ژاپن صاحب مدال طلای تایم تریل یک کیلومتر گردید. دو نشان برنز دیگر این ماده توسط محمود پراش در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ کسب شده است. می توان رکابزنان ایران را در ماده تعقیبی انفرادی موفقتر از مابقی رشته های پیست دانست . در این رشته ایران تا به امروز صاحب ۱۱ طلا، نقره و برنز شده است. در ماده اسکرچ نیز ایران توسط مهدی سهرابی صاحب یک طلا و توسط رکابزنان جوان و شایسته خود در مجموع ۵ مدال را برای ایران ثبت کرده اند.

می توان محمود پراش و علیرضا حقی را از لحاظ کسب مدال موفقترین ورزشکاران ایرانی حاضر در مسابقات پیست آسیا برشمرد. اما طلایی های ایران تنها محمد رجبلو در ماده امتیازی در سال ۲۰۱۱، علیرضا حقی در سال ۲۰۰۳ و حسین ناطقی در سال ۲۰۰۸ در ماده تعقیبی انفرادی ، مهدی سهرابی سال ۲۰۰۳ در ماده اسکرچ و محمد دانشور در تایم تریل سال ۲۰۱۶ می باشند.

البته در یک دوره بهنام خسروشاهی در مسابقات رده سنی جوانان موفق به کسب چندین مدال در رقابتهای قهرمانی آسیای ژاپن برای کشورمان شد و عنوان برترین رکابزن آسیا و ستاره مسابقات را بدست آورد.

سی و ششمین دوره مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری پیست آسیا در رده سنی بزرگسالان و بیست و سومین دوره رقابتهای جوانان این قاره در سال ۲۰۱۶ به میزبانی ژاپن برگزار شد و سهم ایران از این دیدارها کسب یک مدال طلا توسط محمد دانشور در ماده تایم تریل یک کیلومتر رده سنی بزرگسالان و یک مدال برنز توسط امیرحسین جمشیدیان در ماده اسکرچ جوانان بوده است.

سهم رکابزنان بانوی ایران از رقابتهای قهرمانی آسیا تاکنون چندین رتبه چهارمی بوده و زنان ایران تا چند قدمی مدال رفته اند اما هنوز تابوی کسب مدال آسیایی در این رشته شکسته نشده است. تلاش بانوان ایران برای شکستن این طلسم بسیار بوده و امیدوار هستند این بار بتوانند به این هدف دست یابند.

تیم دوچرخه سواری ایران این بار با ترکیبی از محمد دانشور، حسنعلی ورپشتی، علی ‌علی‌عسگری، کسری باقرپور، محمدحسین زارع بیدکی، محمد رجبلو، علی خادمی، محمد چایچی، مهدی رجبی، محمد گنج‌خانلو، بهنام آرین، امیرحسین جمشیدیان، ابراهیم حاجی‌زاده، آیدین علیاری در بخش مردان و در بخش بانوان با ترکیب فاطمه هداوند، ریحانه طالبی، سمیه یزدانی، فروزان عبداللهی، پرستو باستی و نرگس عبدی و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان راهی رقابتهای هند شده است.

دوچرخه سواران ایران در تمام این سالها و بالخصوص در دهه اخیر که رقابتهای این رشته در پیست های چوبی و سربسته برگزار می شود همچنان در پیست های بتنی و رو باز تمرین می کنند و تنها امیدشان برای لمس چرخهایشان با پیست چوبی حضور در میادین آسیایی و یا تمرین چند روزه در پیست محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا بوده است. با این حال توانسته اند در تمام این سالها مدالی را به نام کشورمان ثبت کنند.

این بار هم تلاش مسئولین فدراسیون برای تمرین در پیست چوبی هندوستان قبل از رقابتها به ثمر نرسید تا رکابزنان تنها با تمرین در هوای سرد پیست آزادی و اردوی یک و ماه نیمه در اهواز و آن هم در شرایطی که روزهای واپسین تمرین شان به دلیل گرد و خاک و هوای نامساعد مناطق جنوبی زودتر به اتمام رسید و تجربه حضور در دو کاپ آسیایی تایلند و هند راهی مسابقات قهرمانی آسیا شوند .

با تمام این مشکلات مربیان تیم ملی امیدوارند که رکابزنان بتوانند نتیجه در خور توجهی را بدست آورند. محمود وفایی مربی تیم نیمه استقامت کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا معتقد است: « تیم ما نسبت به سالهای قبل جوان تر شده است و می توان گفت یکی از جوان ترین تیم های حاضر در مسابقات خواهد بود. ما فرصت تمرین و اردو در هند را به دلیل تعمیر پیست چوبی میزبان از دست دادیم با این حال تمرینات خوبی را در تهران و اهواز دنبال کردیم . ما تلاش کرده ایم و باید در میدان مسابقه ببینیم چه نتایجی بدست می آید .»

سی و هفتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و بیست و چهارمین دوره رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا از ۱۸ تا ۲۲ بهمن ماه در دهلی نوی هندوستان برگزار می شود.