تکمیل طرحهای درمانی موجب تحول در سلامت و بهداشت مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهارداشت: با هماهنگی انسجام انجام شده شاهد اتفاق خوبی در حوزه بهداشت و درمان هستیم و با تامین زیرساختها خدمات بهتر شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: درآمد ناخالص هرکشور مبنای تولید است و به هر میزان که از این منابع در حوزه سلامت هزینه شود بیانگر رویکرد سیاست مداران آن کشور است.

وی اضافه کرد: سهم سلامت در کشور ما از محل جی دی پی هفت دهم درصد بود که امروز به ۴.۷ درصد رسیده که این میزان در کشورهای توسعه یافته ۱۵ درصد است که این سهم دراستان قزوین هم در گذشته خوب نبود و امروز بهتر شده است.

یوسفی گفت: امروز در تاکستان بیمارستان شفا، در بویین زهرا و آبیک بیمارستان ولیعصر راه اندازی شده و خدمات درمانی به شهروندان داده می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱ هزارمترمربع مجوز فضای آموزشی دریافت شده و چون موقعیت جغرافیایی خاصی داریم و قطب مراکز امدادی کشور هستیم ۱۵۰ هزار مترمربع فضای جدید بهداشتی هم با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان ایجاد خواهد شد که اقدام ارزشمندی است.

مطالبات بیمه ای دانشگاه پرداخت شود

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهارداشت: در حال حاضر دانشگاه بیش از ۱۶۷ میلیارد تومان طلب و ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی داریم اما به نظر می رسد مسئولان کشور هنوز پیامدهای این موضوع را درک نکرده اند که برای پرداخت اقدام نمی کنند.

وی افزود: اجرای طرح سلامت با همه مشکلات موجود موجب شده تا همه مردم بتوانند از خدمات درمانی بیمارستانهای دولتی با کمترین هزینه استفاده کنند و کسی پشت در بیمارستانها نماند اما اگر مطالبات ما پرداخت نشود تداوم خدمت رسانی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

یوسفی گفت: برگترین مرکز آموزشی (پراتیک) و آموزش های مهارت های بالینی کشور در این استان در حال احداث است و قرار است دانشجویان پزشکی بر روی مولاژها کار کنند و دانشکده دندانپزشکی هم با ۷۰ درصد پیشرفت در حال احداث است و کلینیک بویین زهرا نیز به پایان خواهد رسید که همه این پروژه ها به ارتقای سطح سلامت کمک می کند.

وی بیان کرد: جذب یک پزشک زن برای آندوسکوپی بانئان، اضافه شدن یک دستگاه آنوسکوپی، راه اندازی مرکز دیالیز بیمارستان ولایت، مرکز جامع سلامت شهر شال، مرکز سلامت رازمیان، اقبالیه، مرکز جامع سلامت لوشکان، پایگاه سلامت دانسفهان، مرکز سلامت الوند، از طرحهای در دست اجرا و تکمیل شده است.

یوسفی اظهارداشت: بیمارستان بوعلی قزوین قدیمی و ملکیت آن متعلق به شهرداری است اما ضمن بازسازی و نوسازی آن بخش قلب را به طور کامل به این مرکز منتقل کرده ایم.

وی گفت: بیمارستان کوثر با ۱۸۴ تخت متعلق به آستان قدس رضوی است و مرکز آموزشی ۲۲ بهمن استیجاری است و به شرکت راه آهن تعلق دارد و زمین بیمارستان قدس متعلق به هلال احمر است لذا برای ساماندهی این وضعیت ساخت یک بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی امیدواریم همه این مراکز را به مکان جدید منتقل کنیم.

یوسفی اظهارداشت: با کمک استاندار، سازمان برنامه و بودجه و سپاه پاسداران با اختصاص ۸.۵ هکتار زمین ساخت بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی در شهرک کوثر آغاز خواهد شد و با ساخت مرکز جدید و بیمارستان ۱۹۷ تختخوابی شهید رجایی مرکز اعصاب و رئان، ارولوژی و همه جراحی ها به این مکان منتقل خواهد شد.

وی گفت: ترومای شهید رجایی با ۱۲ هزار مترمربع زیربنا در ۷ طبقه با ۲۲۰ تخت در دست ساخت است که جایگزین بیمارستان فعلی که فرسوده و قدیمی است خواهد شد.

یوسفی اضافه کرد: مرکز آموزشی قدس نوسازی شده است و بخش پی سی یو در آن راه اندازی شده و مرکز درمانی الوند هم ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مرکز جامع سرطان هم با ۲۰ درصد پیشرفت در حال ساخت است که می تواند نیاز بیماران خاص را فراهم کند.

وی اظهارداشت: برای کاهش نوبت دهی در بیمارستان ولایت با اختصاص دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و خرید یک دستگاه آنژیوگرافی زمینه خدمات دهی بهتر و بیشتر به بیماران فراهم شده است و امروز دیگر هیچ بیماری به دلیل ضعف مالی پشت دربهای بیمارستانها نخواهد ماند.

مسعود رضایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم گفت: با راه اندازی اورژانس هوایی در استان تاکنون ۲۶۸ پرواز امدادی صورت گرفته و ۳۲۱ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شده اند.

معاون دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: در خدمات اورژانش هوایی ۱۵۹ مورد مجروح تصادفی، ۴۰ بیمار قلبی و ۳۰ مورد بیمار اعصاب و روان و ۷۰ مورد سایر بیماری ها ارائه شده است.

وی گفت: هر سورتی پرواز اورژانس هوایی حدود ۱۰ میلیون تومن هزینه دارد که هیچ هزینه ای از بیماران دریافت نمی شود.



