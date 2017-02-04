علت هجمه علیه سوریه مواضع ثابتش در قبال موضوعات عربی و فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، «فیصل المقداد» معاون وزیر امور خارجه سوریه علت اصلی هجمه تروریستی به این کشور را مواضع ثابت سوریه در قبال موضوعات متعلق به کشورهای عربی و در راس آنها موضوع فلسطین دانست.

فیصل المقداد در دیدار با هیات های شرکت کننده در نشست مجلس جوانان عرب و آفریقایی که طی روزهای شنبه و یکشنبه در دمشق برگزار می شود توضیحاتی را در خصوص تحولات اوضاع سیاسی-میدانی سوریه و تاثیراتی که پیروزی ارتش این کشور در حلب بر روند هجمه تروریستی علیه سوریه دارد ارائه کرد.

وی همچنین به اهمیت وحدت مواضع کشورهای عربی و آفریقایی برای مقابله با طمع ورزی های استعماری که حال و آینده ملت های عربی و آفریقایی را تهدید می کند اشاره کرده و بر اهتمام فراوان دیپلماسی سوریه به روابط با کشورهای آفریقایی بر اساس وحدت سرنوشت ملت های عربی و آفریقایی بویژه در مواجهه با تلاش های غربی برای بازگشت به مناطق تحت نفوذ خود در این دو منطقه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه سوریه همچنین از نقش جوانان کشورهای عربی و آفریقایی که از هوشیاری و آگاهی در خصوص مبارزه با تروریسم برخوردارند به ویژه در مرحله کنونی تمجید کرد.

وی در عین حال بر اهمیت نقش دیپلماسی در روند سیاسی که هدف از آن ایجاد راه حلی برای بحران کنونی سوریه است تاکید کرد.

رئیس و اعضای این هیات نیز همبستگی جوانان کشورهای عربی و آفریقایی با مبارزه مردم و جوانان سوریه که مسئولیت مبارزه با تروریسم به نیابت از ملت ها و جوانان کشورهای جهان را برعهده دارند ابراز نمودند و بر حمایت از تلاش هایی که ارتش سوریه و نیروهای هم پیمان آن در ریشه کنی تروریسم انجام می دهند تاکید کردند.