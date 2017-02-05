میزان صادرات محصولات شیلاتی از کشور به ۴۰۰ میلیون دلار می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، حسن صالحی در مراسم جشن شکرانه میگوی پرورشی استان هرمزگان، بیان داشت: امروز به برکت دستان توانمند کشاورزان کشورمان بیش از ۱۲۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود.

وی افزود: میزان واردات کشور در زمینه تولیدات کشاورزی از بیش از ۹ میلیون دلار، امسال به کمتر از سه میلیون دلار می رسد که این موفقیت به برکت خوباوری به دست آمده است.

رئیس سازمان شیلات ایرن با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۲ هزار تن میگوی صادراتی در کشور تولید و صادر شد، اظهار داشت: امسال میزان صادرات میگو از کشورمان به بیش از ۱۴ هزار تن خواهد رسید و کیفیت و فرآوری میگوی تولیدی در کشور نیز بسیار خوب است.

صالحی بیان داشت: سال گذشته رقمی بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار صادرات محصولات شیلاتی از کشور داشتیم که این رقم در سال جاری به ۴۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.

رکورد تولید بیش از ۱۰ هزار تن میگو پرورشی برای نخستین بار در هرمزگان رقم خورد

استاندار هرمزگان گفت: با تلاش های صورت گرفته برای نخستین بار رکورد تولید بیش از ۱۰ هزار تن میگو پرورشی در استان هرمزگان رقم خورد.

جاسم جادری با تبریک ایام دهه فجر با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید و در اثر تلاش مجدانه مدیران دولت در بخش های مختلف شاهد توفیقات بی بدیلی هستیم، عنوان کرد: با تلاش های صورت گرفته برای نخستین بار رکورد تولید بیش از ۱۰ هزار تن میگو پرورشی در استان هرمزگان رقم خورد.

وی ادامه داد: این رقم نشان می دهد که در بخش شیلات کار و تولید بسیاری صورت گرفته است.

استاندار هرمزگان با اشاره دیگر موفقیت ها در زمینه جهاد کشاورزی، افزود: تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم از مهمترین دستاوردهای این دولت است که برای دومین بار بعد از انقلاب اسلامی در تولید این محصول خودکفا شدیم و هم اکنون به اندازه دو سال ذخیره گندم داریم و برای نخستین بار گندم صادر کردیم.

جادری خاطرنشان کرد: بخش خصوصی فعال و پرتلاش نیز علی رغم همه کاستی ها در حال تلاش و کمک به رونق تولید کشور است.