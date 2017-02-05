مسئولان استانی مسبب پیدایش فروچاله های دشت میناب هستند

احمد مرادی درگفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از فروچاله های دشت میناب عنوان داشت: سوء مدیریت وبرداشت غیرمدبرانه مدیران در طول سالهای اخیر سبب شده است که باغات این شهرستان خشک وفرچاله هایی به وجود آید که امروزه امنیت مردم را به خطر انداخته است.

مرادی گفت: از اینکه مشاهده میشود رسیدگی در حق میناب ومردم این شهرستان به صورت شایسته صورت نگرفته متعجب هستم واین موضوع نشان دهنده این است که مسئولان برای مشکلات این شهرستان دلسوزی نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه استاندار هرمزگان نگاه ویژه ای به خواسته مردم میناب داشته باشد گفت:اگر به بحران ایجاد شده در میناب به درستی رسیدگی نشود مسئولان عواقب این امر را برگردن بگیرند.

مرادی عنوان داشت: بی توجه به بحران ایجاد شده در میناب از سوی مدیران نابودی مردم این شهرستان را درپی دارد وتا دیر نشده است برای نجات میناب باجدیت وارد عمل شوند.