گردشگری زمستانی در بام ایران رونق گرفت/ ورود ۳ هزار گردشگر

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های برف گیر منطقه زاگرس است که هر ساله شاهد بارش های قابل توجه برف در این استان هستیم.

طی هفته گذشته بارش برف قابل توجه در این استان به ویژه شهرستان کوهرنگ گزارش و موجب خوشحالی مردم منطقه شد و زمینه رونق گردشگری را در این منطقه فراهم کرد.

شهرستان کوهرنگ مهم‌ترین شهرستان برف‌گیر کشور محسوب می شود که ارتفاعات این شهرستان، سرچشمه سه رودخانه بزرگ کارون، دز و زاینده‌رود است.

این شهرستان یکی از زیباترین و پرجاذبه‌ترین شهرستان‌های گردشگری کشور محسوب می‌شود که همه نوع جاذبه گردشگری از جمله جنگل، رودخانه، آبشار، چشمه، غار یخی، پیست اسکی، روستاهای تاریخی و بکر، روستای پلکانی و... در آن وجود دارد.

نظیر جاذبه‌های کوهرنگ شاید در کمتر نقطه‌ای از ایران مشاهده شود که همه نوع زیبایی گردشگری در آن بوده و هر فصل آن زیبایی خاصی داشته باشد.

فصل زمستان یکی از زیباترین فصل‌های این شهرستان است به‌ طوری‌که مسافران بسیاری در این فصل راهی شهرستان کوهرنگ می‌شوند.

در حال حاضر این منطقه میزبان مسافران و گردشگران زمستانی بسیاری است که راهی این منطقه شده‌اند .

بسیاری از مسافران با خودروهای شخصی و برخی دیگر نیز با اتوبوس‌های گردشگری وارد منطقه شده‌اند و از جاذبه‌های گردشگری این منطقه لذت می‌برند.

بارش برف قابل توجه در شهرستان کوهرنگ پس از ۴۵ روز موجب فعال شدن پیست اسکی کوهرنگ و ورود گردشگران به این منطقه شده است فرماندار کوهرنگ در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف در شهرستان کوهرنگ موجب رونق گردشگری شده است.

مرتضی زمانپور بیان کرد: بارش برف قابل توجه در شهرستان کوهرنگ پس از ۴۵ روز موجب فعال شدن پیست اسکی کوهرنگ و ورود گردشگران به این منطقه شده است.

وی تاکید کرد: بیش از سه هزار گردشگر وارد منطقه کوهرنگ شده و ورود این تعداد گردشگر موجب فعال شدن شغل های زمستانی و افزایش درآمد برای مردم منطقه شده است.

وی بیان کرد: بارش برف در این منطقه هر ساله موجب ورود ورزشکاران اسکی باز از سراسر کشور به این منطقه می شود که نقش مهمی در رونق واحدهای اقامتی و بازار شهر چلگرد دارد.

رئیس اتحادیه هتل داران استان چهارمحال و بختیاری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف اخیر و فعال شدن پیست اسکی کوهرنگ موجب افزایش ورود مسافر به منطقه کوهرنگ و رونق در اوحد های اقامتی منطقه شده است.

فریدون رئیسی بیان کرد: افزایش ورود مسافر، گردشگر و ورزشکاران اسکی باز به این منطقه، رونق گردشگری را بدنبال داشته است .

رئیس اتحادیه هتل داران استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: هم اکنون هتل ها و رستوران های منطقه پذیرای مسافران و گردشگران منطقه هستند.

افزایش ورود مسافر، گردشگر و ورزشکاران اسکی باز به این منطقه موجب رونقش گردشگری در این منطقه شده است وی ادامه داد: امیدواریم بارش برف در این منطقه ادامه داشته باشد تا مدت زمان فعالیت پیست اسکی کوهرنگ را افزایش دهد.

وی ادامه داد: رونق گردشگر زمستانی در شهرستان کوهنگ نیازمند برف است.

رئیس اتحادیه هتل داران استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه رونق گردشگری در شهرستان کوهرنگ موجب ایجاد شغل و رفع محرومیت در این منطقه می شود، تاکید کرد: باید زمینه برای توسعه بیشتر زیرساخت ها فراهم شود.

بارش برف در شهرستان کوهرنگ از طرفی موجب احیای شغل های زمستانی در این منطقه شده است. بسیاری از مردم منطقه به ویژه نوجوانان با کرایه دادن تیوپ به مسافران و گردشگران برای خود کسب درآمد می کنند.

تعدادی از اهالی نیز با طبخ انواع آش های محلی و فروش آنها به مسافران توانسته اند برای خود کسب و کاری ایجاد و درآمد کسب کنند.