وحدت تیمی در پرسپولیس باعث حسادت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، علی اکبر طاهری، حمیدرضا گرشاسبی و محمد علی ترکاشوند شب گذشته (شنبه شب) در اردوی تیم فوتبال پرسپولیس حضور یافتند و با اعضای تیم دیدار و گفتگو کردند.

بعد از صرف شام، علی اکبر طاهری در جمع بازیکنان حضور یافت و دقایقی با آنها به صحبت پرداخت.

سرپرست باشگاه پرسپولیس به بازیکنان گفت: وحدت تیمی و موفقیت مجموعه و تیم که با همدلی همه بدست آمده است، باعث حسادت‌ها و حساسیت‌هایی شده اما در برابر اتحاد ما چیزی به حساب نمی‌آید. من کاملا پشت بچه‌های تیم و باشگاه هستم و نمی‌گذارم لطمه‌ای به آن وارد شود.

وی افزود: بچه‎ها باید فقط به فکر بازی فردا باشند و به هیچ چیز دیگری فکر نکنند و باید شادی را برای هواداران به ارمغان بیاورند. ما فقط یک هدف داریم و باید دست به دست هم بدهیم تا به این هدف بزرگ برسیم.

علی اکبر طاهری تصریح کرد: هدف اصلی ما رسیدن پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا و قهرمانی در این لیگ است و رمز موفقیت ما این است که متکی به فرد نیستیم و همه با هم متحد و همدل به یک نقطه و یک هدف مشترک فکر می‌کنیم و باید به آن دست پیدا کنیم.