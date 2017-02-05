پیشروی نظامیان سوری در «دیرالزور»/بمباران مواضع داعش در «قلمون»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، پیشروی های ارتش سوریه در نبرد با تکفیریها در حومه استان «دیرالزور» همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، توپخانه های ارتش سوریه مواضع تروریست های تکفیری در حومه جنوبی استان دیرالزور را بمباران کردند.

به دنبال این حملات، شماری از تروریست های تکفیری کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر، جنگنده های ارتش سوریه مواضع وابسته به تکفیریها در شهر قلمون واقع در حومه استان دمشق را بمباران کردند.

در پی این حملات نیز تعدادی از عناصر گروه تروریستی ـ تکفیری داعش زخمی شدند.