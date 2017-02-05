۸۴۵ مورد بازرسی استاندارد از واحدهای تولیدی اردبیل انجام شد

هاشم علایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر ۳۰۸ واحد تولیدی و ۴۸۸ فرآورده تولیدی در استان تحت پوشش استاندارد است.
وی افزود: به منظور نظارت بر کیفیت محصولات تولیدی واحدهای مشمول استاندارد اجباری به صورت دورهای و کاملاً تصادفی بازرسیهایی از واحدهای تولیدی انجام میشود.
مدیرکل استاندارد استان با بیان اینکه از واحدهای تحت پوشش ۵۲ درصد مصالح ساختمانی است، اضافه کرد: ۳۳ درصد واحدها مواد غذایی و کشاورزی، هفت درصد شیمیایی و سلولزی، پنج درصد انگ فلزات گرانبها و ۱۱ درصد سایر صنایع است.
به گفته هاشمی در پی بازرسیها ۹۹۷ مورد نمونهبرداری از واحدهای تولیدی تحت پوشش اداره کل انجام شده و نمونه ها در آزمایشگاههای تائید صلاحیت شده ارزیابی شده است.
وی به همکاری ۱۷ آزمایشگاه همکار تائید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران در سطح استان اشاره کرد و افزود: از این تعداد شش مورد در زمینه فرآوردههای مصالح سختمانی فعال هستند.
مدیرکل استاندارد استان به فعالیت سه آزمایشگاه در حوزه اندازهشناسی، دو مورد در صنایع غذایی، یک مورد در رنگ، یک مورد در آزمون مصنوعات طلا، یک مورد در حوزه سلولزی و صنایع پلیمری و یک مورد در حوزه کالیبراسیون ظروف حجمی، انواع دماسنجهای تماسی، انواع محیطهای گرمایی و دورسنجی اشاره کرد.
هاشمی افزود: علاوه بر این شرکت بازرسی در حوزه مواد معدنی و مصالح ساختمانی نیز در استان فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: با توجه به ظرفیت استان در بخش سنگهای قیمتی اولین گواهی تائید صلاحیت آزمایشگاه در حوزه گوهرشناسی در استان طی سال جاری صادر شد.
مدیرکل استاندارد استان اضافه کرد: علاوه بر این اولین گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار در بازرسی و آزمون دورهای سیلندرهای فولادی بدون درز در سال جاری صادر شد.
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