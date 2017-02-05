۷۵۰ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در خراسان جنوبی توزیع شد

علی اصغر اصغری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۷۵۰ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در سطح استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه از این میزان ۶۸ میلیون لیتر نفت سفید بوده است، افزود: این میزان نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته است.

اصغری ادامه داد: گسترش خطوط گاز رسانی و افزایش مشترکین گاز طبیعی از جمله عومل کاهش توزیع نفت سفید در استان بوده است.

وی اظهار کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۶ میلیون کیلوگرم گاز CNG در سطح استان توزیع شده است.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی بیان کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری بیش از هزار لیتر کالابرگ نفت سفید در استان اعلام شده است.

وی ادامه داد: تمهیدات لازم برای ذخیره سازی آن دسته از افرادی که مشترک گاز طبیعی نیستند و نفت سفید مصرف می کنند، انجام شده است.

اصغری با اشاره به فروش مرزی نفت گاز، بیان کرد: در ۱۰ ماهه سال حاری بالغ بر ۳۸ میلیون لیتر نفت گاز از طریق فروش مرزی، خرده فروشی و فرو ش به مرزنشینان توزیع شده است.