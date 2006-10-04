آموزش پزشكي بر سر دو راهي

مخالفان بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم را در حد يك نظريه دانست و گفت: نظارت وزارت بهداشت بر آموزش پزشكي الگوي منحصر به فرد ايران و از دستاوردهاي انقلاب اسلامي است و چندين طرح پژوهشي نيز اين طرح را تاييد مي كند.

واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم در حد نظريه است / توليد علم در وزارت بهداشت بيش از وزارت علوم است

دكتر محمد علي محققي در زمينه احتمال واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم پس از ادغام وزارتخانه هاي رفاه و بهداشت گفت: ادغام وزارتخانه هاي رفاه و بهداشت حتمي نشده است و واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم نيز در حد يك نظريه است.

وي اضافه كرد: نظارت وزارت بهداشت بر دانشگاه هاي علوم پزشكي الگوي منحصر به فردي است كه از دستاوردهاي انقلاب اسلامي به شمار مي آيد. اين الگو در مقياس هاي كوچكتر در برخي ديگر كشورها نيز ديده مي شود.

معاون وزير بهداشت تاكيد كرد: نمايندگان مجلس بر ضعف وزارت بهداشت در افزايش ظرفيت هاي دانشجويي در رشته هاي علوم پزشكي تاكيد دارند و هيچگاه اعلام نكرده اند وزارت بهداشت در توسعه آموزش پزشكي و تحقيقات اين شاخه از علم ضعيف عمل كرده است.

وي به مقايسه دانشگاه هاي علوم پزشكي و دانشگاه هاي تحت تابع وزارت علوم پرداخت و گفت: در برخي شاخص ها بسيار جلوتر از وزارت علوم هستيم. در توليد علم و ايندكس مقالات و مجلات در مجامع بين المللي وزارت بهداشت نسبت به وزارت علوم بهتر عمل كرده است. ضمن اينكه آموزش هاي پزشكي بر خلاف بسياري از آموزش هاي ديگر كشور مطابق با نياز جامعه و هماهنگ با برنامه هاي توسعه دولت است. اما در برخي شاخص ها نيز وزارت علوم از وزارت بهداشت پيشي گرفته و اين دليلي نمي شود كه وزارت بهداشت يا علوم ضعيف عمل كرده اند و آموزش پزشكي بايد به وزارت علوم ملحق شود.

محققي ادامه داد: اميدواريم آموزش پزشكي و آموزش علوم غير پزشكي در وزارت خانه هاي علوم و بهداشت مكمل يكديگر باشند.

معاون وزير بهداشت تاكيد كرد: مسئله اصلي آموزش پزشكي، الحاق آن به وزارت علوم نيست. مسئله اصلي اجراي فرامين مقام معظم رهبري در مورد دانشگاه ها و به خصوص پژوهش و تحقيقات است. در اين زمينه نشست هايي با مسئولان وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار كرده ايم و اميدواريم بتوانيم با تدوين سياست هاي لازم فرامين ارزنده رهبري را اجرايي كنيم كه اجراي اين فرامين پيشرفت آموزش عالي كل نظام را در پي خواهد داشت.

وي اضافه كرد: سال ها از اجراي آموزش پزشكي در وزارت بهداشت مي گذرد و درباره آن مطالعه صورت گرفته است. اخيرا هم سازمان بهداشت جهاني بر اين نوع آموزش در ايران مطالعه اي صورت داده كه هنوز نتايج آن اعلام نشده است. البته 3 مطالعه توسط محققان داخلي صورت گرفته كه همگي حاكي از موفقيت طرح اجراي آموزش پزشكي در تابعيت وزارت بهداشت است.

انتزاع آموزش پزشكي از وزارت بهداشت مورد تأييد صاحبنظران نيست

دكتر محققي گفت: كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي بحث جدايي آموزش پزشكي را از وزارت بهداشت مطرح كرده است اما اين ديدگاه مورد تأييد كارشناسان و صاحب نظران آموزش پزشكي كشور نيست.

وي افزود: كميسيون آموزش مجلس به طرح ادغام وزارت رفاه و بهداشت و درمان راي مثبت داده است و موضوع آموزش پزشكي تنها به عنوان نظر برخي از نمايندگان مطرح شد.

معاون وزير بهداشت خاطرنشان كرد: واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم در دستور كار نبوده بلكه فقط راي كميسيون به طرح ادغام وزارتخانه هاي بهداشت و رفاه مطرح شد.

مخالفت جدي وزارت بهداشت با واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم

كميسيون آموزش مجلس تنها كميسيون فرعي است كه با طرح ادغام موافقت كرده است. در اين ميان صاحبنظران عرصه بهداشت و درمان بر اساس نظرات كارشناسي با اين انتزاع مخالف هستند. وزارت بهداشت نيز مخالفت خود را با اين تفكيك اعلام كرده است.

دكتر حسن امين لو در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: موضوع اصلي طرح ادغام، ادغام دو وزارتخانه رفاه و بهداشت است و كليه شرح وظايف اين دو وزارتخانه در وزارتخانه جديدي ديگري ادغام مي شود. كميسيون اصلي رسيدگي كننده به طرح ادغام كميسيون امور اجتماعي است و اعضاي اين كميسيون با توجه به شرح وظايف زيادي كه براي وزارتخانه جديد ايجاد مي شود با طرح ادغام مخالفت كرده اند.

وي اضافه كرد: كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز به عنوان يكي از كميسيون هاي فرعي با وجود اينكه هنوز جلسه اي برگزار نكرده اما با توجه به نظرات جمع آوري شده از برخي اعضا، مخالف ادغام وزارت رفاه و بهداشت و درمان است.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت ياد آور شد: كميسيون آموزش مجلس تنها كميسيون فرعي است كه با طرح ادغام موافقت كرده است.

سرنوشت نامعلوم بيمارستان هاي آموزشي در طرح جدايي آموزش پزشكي از وزارت بهداشت

امين لو با بيان اينكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجموعه قابل انفكاكي نيست، گفت: اين مجموعه براي ارائه خدمات سلامتي به مردم بايد هماهنگ با يكديگر باشد و نمي توان وظايف بخش ها را از هم جدا كرد.

وي افزود: هم اكنون بيش از 40 هزار تخت بيمارستاني آموزشي در كشور وجود دارد كه 50 درصد تخت هاي بيمارستاني كشور را تشكيل مي دهد و اگر آموزش پزشكي به وزارتخانه ديگري سپرده شود پاسخگويي وزارت بهداشت دچار ابهام مي شود و لطمات زيادي به خدمات درماني كشور زده مي شود.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيشترين خدمات تخصصي در بيمارستان هاي آموزشي به مردم ارائه مي شود و آموزش رشته پزشكي بدون بيمارستان نيز امكان پذير نيست. رشته هاي گروه علوم پزشكي مانند برخي از رشته ها نمي توانند در كلاس درس به تنهايي آموزش تئوري ببينند بلكه محيط آموزشي آنها بيمارستان است و اگر اين تفكيك صورت گيرد بيمارستان هاي آموزشي نيز بايد به وزارت علوم منتقل شود.

وي جدا شدن آموزش پزشكي از وزارت بهداشت را به مصحلت كشور ندانست و گفت: نظرات نمايندگان محترم است اما آنچه مهم است تصميم گيري در صحن علني مجلس است و اميدواريم با توجه به مخالفت كميسيون امور اجتماعي مجلس با طرح ادغام، آموزش پزشكي نيز در وزارت بهداشت باقي بماند .

جدايي دانشگاه ها از بيمارستان هاي آموزشي به سود جامعه نيست

دكتر لاريجاني با تاكيد بر اين نكته كه جدايي دانشگاه ها از بيمارستان هاي آموزشي به سود جامعه نيست، گفت: با اجراي طرح ادغام دو وزارتخانه بهداشت و رفاه، وقت وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي به مسائل جنبي زيادي معطوف مي شود و شرايطي را در كشور ايجاد مي كند كه هضم آن چندان آسان نيست.

دكتر باقر لاريجاني در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر، در خصوص تأثير طرح ادغام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با وزارت رفاه بر دانشگاه هاي علوم پزشكي افزود: هر تغيير سخت افزاري به شكل ادغام وقت زيادي را از سيستم وزارت بهداشت مي گيرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت ادغام اين دو وزارتخانه و واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم چه مسائلي گريبانگير دانشگاه هاي علوم پزشكي خواهد شد، گفت: واقعيت اين است كه بحث واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم بحث دراز مدتي در كشور بوده و در گذشته هم اين بحث مطرح بوده كه دانشگاه هاي علوم پزشكي به دليل ارائه خدمات بخشي از انرژي خود را صرف ارائه خدمات مي كنند كه موجب دور شدن از آموزش مي شود.

واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم نيروي بالقوه اي مي طلبد

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: اما نكته مهم اين است كه وجود بخش آموزش پزشكي در كنار بخش درماني، بخش تحقيقات و آموزش را هم در اختيار وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي قرار مي دهد.

وي اظهار داشت: اين كه اينكار به مصلحت بوده يا خير بايد در زمان خودش مورد بررسي قرار گيرد اما به نظر مي رسد با ادغام دو وزارتخانه بهداشت و رفاه، وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي با مسائل مختلفي درگير مي شوند.

لاريجاني گفت: هم اكنون بخش عمده اي از بيمارستان هاي كشور آموزشي هستند و تعداد زيادي نيرو براي آنها جذب شده كه جدا كردن آنها به سادگي امكان پذير نيست. همچنين تعدادي از نيروي انساني موجود در نظام آموزشي وابسته به دانشگاه ها شده و در آنجا مشغول به كار هستند و جداسازي آنها از نظام موجود فعاليت بسيار گسترده اي مي طلبد.

وي تأكيد كرد: آموزش پزشكي گسترش زيادي پيدا كرده و بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه ها موقعيتي دارند كه باعث شده حتي در برخي شهرها تنها يك بيمارستان و يك دانشگاه وجود داشته باشد و كل خدمات بهداشتي و درماني و آموزشي آن دانشگاه در آن يك بيمارستان انجام گيرد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: تصميم گيري براي ادغام دو وزارتخانه 3 تا 4 سال وقت وزارت بهداشت را به خودش معطوف مي كند و در شرايط فعلي اين مسئله اولويت دانشگاه ها نيست و دغدغه هاي جديدي را ايجاد مي كند.

وي اظهار داشت: به نظر مي رسد مسائل اساسي تري در دانشگاه ها وجود دارد كه بايد به آنها برسيم و در فرصت مناسب گروهي كارشناس جنبه هاي مثبت و منفي اين بحث ها را بررسي كنند.

طرح هاي شتابزده دستاوردها را از ميان مي برند

زالي با تأكيد بر اين نكته كه ادغام آموزش پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني يكي از دستاوردهاي انقلاب است، گفت: آموزش پزشكي نمي تواند در فضاي بسته و محصور انجام شود بلكه بايد با بدنه اجتماع نيز ارتباط داشته باشد و اين موضوع در آموزش پزشكي امروز كشور به خوبي ديده مي شود.

به گزارش مهر، دكتر عليرضا زالي در خصوص ادغام وزارت رفاه و بهداشت و واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم افزود: اين طرح منبعث از نظام جمهوري اسلامي و يك طرح ملي بوده و نتايج مثبت آن در حال تحقق است.اين طرح در سال هاي اوليه اجرا مشكلاتي داشته اما الآن زمان ثمردهي و نتيجه بخش بودن اين طرح ملي است و صيقل هاي لازم اجرايي يافته و دانشگاه هاي علوم پزشكي نيز پيشرفت هاي خوبي از نظر تكنولوژي، سلامتي و آموزشي داشته اند.

وي خاطرنشان كرد: اگر مراكز آموزشي و پژوهشي بهداشت و درمان را با 20 سال گذشته مقايسه كنيم متوجه رشد مثبت آن در همه ابعاد خواهيم شد. رشد اين مراكز نياز به اعزام بيماران براي درمان را به خارج از كشور به صفر رسانده است. زماني در كشور حتي براي پيوند كليه نيز بيمار به خارج اعزام مي شد اما اكنون سخت ترين و پيچيده ترن كارهاي تخصصي پزشكي در دانشگاه هاي علوم پزشكي قابل انجام است.

رفع كمبود اعتبار مهمتر از جابجايي وزارتخانه دانشگاه هاي علوم پزشكي است

زالي افزود: رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي در كشور به ميزان قابل توجهي رشد داشته است. سال هاي اوليه پس از انقلاب اسلامي دانشجويان داروسازي براي گذراندن دوره هاي تخصصي بايد به خارج از كشور اعزام مي شدند اما سال گذشته تنها در دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 60 درصد دانشجويان ورودي در دوره دكتري تخصصي به تحصيل مي پردازند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: در سال هاي اخير بورسيه هاي خارج از كشور به نحو چشمگيري كاهش يافته و دانشگاه هاي علوم پزشكي با توان بالاي آموزشي اقدام به برگزاري دوره هاي بورسيه داخل مي كنند و تمام نياز كشور را پاسخگو هستند.

وي ياد آور شد: چالش نظام سلامت با 50 سال گذشته كه به مهار چند بيماري واگير دار خلاصه مي شد متفاوت شده است و بيماري هاي نوپديد توان علمي جديدي مي طلبد كه لازم است اعضاي هيئت علمي و دانشگاه هاي علوم پزشكي در اين بخش حضور فعالي داشته باشند و اين موضوع از توان يك وزارتخانه خدماتي صرف خارج است.

زالي افزود: آموزش پزشكي نمي تواند در فضاي بسته و محصور انجام شود بلكه بايد با بدنه اجتماع نيز ارتباط داشته باشد و اين موضوع در آموزش پزشكي امروز كشور به خوبي انجام مي گيرد. ديوارهاي كاذب در طي اين سال ها در آموزش پزشكي برداشته شده و دانشگاه به طور مستقيم به حوزه سلامت و پديده هاي اجتماعي وارد شده اند.

وي افزود: كارشناسان داخلي و خارجي بر توانمند بودن آموزش پزشكي و برطرف شدن نيازهاي كمي و كيفي كشور تأكيد كرده اند و اين آموزش توانسته الگوي خوبي را در منطقه پياده كند، آكادمي هاي علوم پزشكي در سراسر دنيا نيز ديگر روش هاي سنتي و قديمي را قبول نمي كند. اما لازم است تيم كارشناسي خبره روند رو به رشد آموزش پزشكي را به خوبي بررسي كند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي خاطرنشان كرد: حضور دانشگاه هاي علوم پزشكي در نقاط مختلف و بعضاً محروم كشور موجب شده كه وضعيت سلامت در نقاط غير برخوردار تغيير موثري داشته باشد و مردم آن مناطق از خدمات تخصصي پزشكي بهره مند شوند.

وي تأكيد كرد: كمبود بودجه و اعتبارات در دانشگاه هاي علوم پزشكي در حال حاضر مسئله مهمتري از جابجايي وزارتخانه اين دانشگاه ها است. مشكلات دانشگاه هاي علوم پزشكي از جنس ديگري است و نبايد با طرح هاي شتابزده بسياري از دستاوردها، پيشرفت ها و توليد علم را كه در دانشگاه هاي علوم پزشكي ايجاد شده، از بين برد.

طرح ادغام وزارت خانه هاي بهداشت و رفاه نارس است

به گزارش مهر، حسن كامران - نماينده مردم اصفهان با تاكيد بر اينكه واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم در فوريت طرح ادغام مطرح نشده است، گفت: طرح هايي كه به موجب آن يك روز يك وزارتخانه ايجاد و روز ديگر ادغام شود نشان دهنده نارس بودن كار كارشناسي اين گونه طرح ها است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي افزود: طرح ادغام وزارت بهداشت و وزارت رفاه از جمله شبه هايي است كه در مجلس رسم شده و به هيچ عنوان مورد پسند نيست.

وي افزود: اين موضوع كه يك روز وزارت ايجاد كنيم و روز ديگر آن را در وزارتخانه ديگر ادغام كنيم و يا اينكه روزي يك لايحه به مجلس فرستاده شود و روز ديگر پس گرفته شود نشان دهنده نارس بودن كار كارشناسي در زمينه اين طرح است.

كامران خاطرنشان كرد: اين گونه مسائل نيازمند تعمق است و بايد بررسي شود كه چه مصالحي و خير و صلاحي مي تواند بيشتر براي جامعه دانشگاهي وجود داشته باشد.

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موافقان بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم

دكتر سيد محمد حسيني با بيان اينكه وزارت علوم آمادگي پذيرش و اداره آموزش پزشكي را دارد گفت: وزارت علوم از اين ادغام استقبال مي كند و آمادگي لازم را نيز دارد. ضمن اينكه با اجراي طرح بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم، نظام آموزشي كشور يكپارچه و برخي مشكلات موجود در بحث آموزش مرتفع مي شود.

وزارت علوم آمادگي اداره آموزش پزشكي را دارد

دكتر سيد محمد حسيني - معاون حقوقي وزير علوم افزود: در صورت ادغام وزارت بهداشت و رفاه حجم فعاليت هاي وزارت بهداشت زياد مي شود بر اين اساس در مجلس شوراي اسلامي بحث بازگشت رشته هاي پزشكي پس از چندين سال به وزارت علوم مطرح شده است.



وي با بيان اينكه وزارت علوم با اين مسئله مخالفتي ندارد اضافه كرد: امكان دارد اين بازگشت به تدريج اتفاق افتد و آموزش رشته هاي پزشكي به وزارت علوم واگذار شود اما وزارت علوم از اين ادغام استقبال مي كند و آمادگي لازم را نيز دارد.

وي تاكيد كرد: با اجراي طرح بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم، نظام آموزشي كشور يكپارچه مي شود و برخي از مشكلات موجود در بحث آموزش مرتفع خواهد شد.

تشكيلات جديدي براي آموزش پزشكي در وزارت علوم ايجاد نمي شود

معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم اضافه كرد: در صورت بازگشت رشته هاي پزشكي به وزارت علوم پژوهش اين رشته ها به معاونت پژوهشي و آموزش به معاونت آموزشي وزارت علوم واگذار مي شود. همچنين آزمون اين رشته ها نيز به سازمان سنجش سپرده خواهد شد . وزارت علوم در اين خصوص تشكيلات جديدي را به وجود نمي آورد.

وي اظهار داشت: در صورت ادغام وزارت رفاه و بهداشت، ادغام رشته هاي پزشكي با وزارت علوم نيز قوت مي گيرد و تسريع مي شود.

حسيني گفت: بسياري از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي نيز با بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم موافق هستند.

آموزش عالي تنها يك متولي مي خواهد

تحريري نيك صفت با ذكر اين نكته كه درمان و آموزش پزشكي در بسياري از كشورهاي پيشرفته به صورت جداگانه پيگيري مي شود، گفت: پيش از سال هاي 67 و 68 نيز آموزش پزشكي در ايران تحت پوشش وزارت علوم بود و اعتقاد بر اين است با بازگشت مجدد آموزش پزشكي به وزارت علوم، آموزش عالي با يك متولي بهتر اداره خواهد شد.

هاجر تحريري نيك صفت - نايب رئيس دوم كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي افزود: سال گذشته يكي از اعضاي كميسيون آموزش به همراهي برخي مسئولين وزارت علوم يك سفر علمي تحقيقاتي به انگلستان داشتند و با توجه به بررسي هايي كه آنجا انجام شده پيشنهاد ادغام آموزش پزشكي با وزارت علوم مورد رايزني قرار گرفت.

وي اضافه كرد: اين رايزني ها همراه با حجيم شدن وظايف وزارت بهداشت با ادغام وزارت رفاه در آن به طرحي تبديل شد كه در كميسيون بر روي آن توافقي صورت گرفته است البته بايد كار كارشناسي بر روي آن نيز انجام شود.

عضو كميسيون آموزش گفت: طرح ادغام وزارت رفاه و وزارت بهداشت در كنار مشكلاتي كه اكنون در بحث بهداشت و درمان وجود دارد و اعلام وزارت بهداشت مبني بر كسري بودجه اي بالغ بر 600 ميليارد تومان كه بيش از 80 درصد آن صرف هزينه هاي جاري مي شود، نمايندگان مجلس را بر آن داشت تا فكر ادغام آموزش پزشكي در وزارت علوم را مجددا مطرح كنند.

تحريري نيك صفت اظهار داشت: وزارت علوم و دستگاه هاي وابسته به آن مانند شوراي گسترش آموزش عالي نسبت به پذيرش مسئوليت آموزش پزشكي تمايل دارند اما وزارت بهداشت با اين امر شديدا مخالف است.

آموزش پزشكي بايد به جايگاه اصلي خود بازگردد

به گزارش مهر، محمد علي شيخ نيز در اين زمينه گفت: آموزش پزشكي در ابتدا تحت پوشش وزارت علوم بود و سپس به وزارت بهداشت واگذار شد. در زمان جدا شدن آموزش پزشكي از وزارت علوم اكثر اعضاي هيأت علمي علوم پزشكي با اين جدايي مخالف بودند بنابراين آموزش پزشكي بايد به جاي اصلي خود برگردد.

محمد علي شيخ - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم با بيان اين مطلب افزود: البته در صورت بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم مشكلاتي از نظر بروكراتيك ايجاد مي كند اما به لحاظ اينكه تبع آموزش يكسان است بنابراين اگر آموزش پزشكي نيز در كنار آموزش ساير علوم قرار گيرد يك تركيب مناسب حاصل مي شود.

وي اضافه كرد: صلاح بر اين است كه آموزش عالي كشور در يك جا متمركز شود و كليه دستگاه ها و وزارتخانه هايي هم كه به نوعي نيروي متخصص خود را در قالب دانشگاه هايي خارج از نظر وزارت علوم ارائه مي كنند دانشگاه هاي خود را براي قرارگيري تحت پوشش وزارت علوم آماده سازند.

دانشگاه هاي علوم پزشكي بايد به دانشگاه هاي مادر بپيوندند

دكتر ملك زاده گفت: "آموزش پزشكي بايد از وزارت بهداشت جدا شده و به دانشگاه هاي مادر كه از آن جدا شده اند، بازگردند."

دكتر "رضا ملك زاده" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر، در خصوص بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم افزود: انتقال دانشگاه هاي علوم پزشكي به وزارت بهداشت از ابتدا طرح اشتباهي بود و نبايد انجام مي گرفت اما اكنون زمان آن فرا رسيده است كه اين بازگشت عملي شود و بايد هر چه سريع تر اتفاق بيفتد.

معاون پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي كشور اظهار داشت: كشور ما در مقطعي نياز به پزشك داشتيم و به اندازه كافي پزشك تربيت شده است در كشور و بايد نظام آموزشي به شكل گذشته بازگردد.

وي افزود: بسياري از بيمارستان هاي آموزشي كشور از استاندارد مطلوبي برخوردار نيستند و پس از الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم، تعداد محدودي بيمارستان با كيفيت و استاندارد خوب براي ادامه كار آموزشي نياز خواهيم داشت و آموزش مي تواند در قالب همان بيمارستان ها انجام شود.

وزير اسبق بهداري ياد آور شد: البته بايد توجه داشت كه هر نوع جابجايي مشكلاتي را در پي خواهد داشت اما آموزش پزشكي بايد هر چه زودتر از وزارت بهداشت تفكيك شود.