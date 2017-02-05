امدادرسانی به ۳۸ هزار و ۸۰۰ گرفتار در برف/نجات ۱۰ زن باردار

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: تا صبح یکشنبه ۱۷ بهمن ۹۵، به جز دو استان سیستان و همدان، سایر استان ها تحت تاثیر برف قرار داشته اند.

وی از امدادرسانی به ۳۸ هزار و ۸۰۰ نفر در ۲۴۸ شهر، روستا و محور برف گیر کشور خبر داد و افزود: ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر اسکان اضطراری داده شده اند. همچنین ۴۱ نفر به مراکز درمانی منتقل شده اند که ۱۰ نفر آنها خانم باردار بوده اند.

سلیمی همچنین از رهاسازی ٣٧٨٩ خودرو از برف و کولاک خبر داد.

وی با اشاره به عملیات ۵۰۰ تیم امداد رسانی با حضور ۱۸۱۶ نیروی هلال احمر، گفت: امدادرسانی در ٤ استان گیلان، خوزستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و عملیات جستجوی مفقودین در تهران ادامه دارد