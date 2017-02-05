بهره برداری از ۱۰۰۵ واحد مسکن روستایی در مازندران

سید مجید هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر هزار و ۵ واحد مسکن روستایی و ۱۴ طرح هادی اجراشده بااعتباری بالغ‌بر ۱۷۳ میلیارد و ۳۴۲ میلیون ریال در استان مازندران به بهره‌برداری می‌رسد.

وی بابیان اینکه ساخت هزار و ۵ واحد مسکن روستایی بااعتبار ۱۵۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و همچنین اجرای ۱۴ طرح هادی روستایی بااعتبار ۲۲ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال درسال ۹۵ به پایان رسیده و در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد، اظهار داشت: استان مازندران دارای دو هزار و ۳۴۰ روستای بالای ۲۰ خانوار است که تاکنون در ۷۴۵ روستا عملیات اجرای طرح هادی شروع‌شده و در ۳۹۱ روستا حداقل یک‌فاز از عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران از طرح هادی به‌عنوان سند اجرایی وراهبردی یادکرد و گفت: اقدامات سازمان‌ها وعلی الخصوص دستگاه‌های متولی عمران روستاها باید بر اساس این طرح که در آن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود روستا در ابعاد مختلف در یک افق زمانی معین، لحاظ شده است، باشد. ، تعریض معابر، اجرای جوی و جدول، جابجایی شبکه برق روستا، خاک‌برداری، زیرسازی آسفالت، پیاده‌روسازی و مبلمان روستایی وهمچنین اجرای بوستان والمان شهدا در قالب اجرای طرح هادی در روستاها صورت می‌پذیرد.

هاشمی بابیان اینکه اجرای طرح هادی با حفظ ساختار سنتی وفرهنگ غالب روستا موجب توسعه و پایداری آن می‌شود تشریح کرد: اگر طرح هادی در روستاها درست اجرا شود یعنی همراه با حفظ فرهنگ وساختار سنتی روستا باشد می‌توان شاهد توسعه عمرانی این مناطق باشیم که این امر علاوه بر حفظ سیمای منطقه می‌تواند از کوچ مردم روستا به شهر جلوگیری کندو به مقصد گردشگران با مناظر زیبا وآرامش بخش تبدیل گردد.

هاشمی همچنین به بهسازی وبازسازی مسکن روستایی اشاره و افزود: از سال ۱۳۷۴ مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت وتا کنون نیز ادامه دارد و فعالیت‌های مناسبی نیز دراینخصوص صورت پذیرفت. وی گفت: مقاوم‌سازی منازل روستایی یکی از اقدامات صورت گرفته در قالب اقتصاد مقاومتی است.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران ادامه داد: یکی از عوامل عدم مهاجرت و ماندگاری در روستاها داشتن مسکن مناسب و مقاوم است، بنیاد مسکن سعی دارد با بهسازی مسکن روستایی موجب افزایش حضور وماندگاری در روستا گردد تا اقتصاد روستا برمبنای تولید محور بودن آن پررونق گردد.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران به سقف تسهیلات ساخت مسکن اشاره و افزود: هم‌اکنون سقف تسهیلات جهت ساخت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است، برای بهسازی مسکن‌های قدیمی ۱۸ میلیون تومان و برای ساخت زمین ۲۰ میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: ساخت وبهره‌برداری هزار و ۵ واحد مسکن روستایی، هزار و ۱۵۰ واحد مسکن مهر در شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر، صدور وتحویل ۱۰ هزار و ۸۱۳ جلد سند در دو حوزه روستایی وشهری (شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر) از دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان مازندران در سال ۹۵ بوده که در دهه مبارک فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.