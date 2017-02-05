آغاز حذف دفترچه بیمه درمان تامین اجتماعی در ۱۹ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمحمدعلی همتی با بیان اینکه این دوره از مدیریت سازمان تامین اجتماعی، فرصت مناسبی برای تحقق برنامه های اصولی است، گفت: حذف دفترچه و جایگزینی کارت هوشمند سلامت به صورت مطلوبی در سازمان اثر گذار بوده است.

وی افزود: طرح حذف دفترچه در ١٩استان شروع شده است و در برخی مناطق پایان یافته و در برخی استان ها نیز در حال کامل شدن است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در حوزه درمان این سازمان از جمله اجرای سیستم HIS نمونه است، اظهار داشت: ایجاد پرونده الکترونیک نیز در ١٠استان کشور آغاز شده و این طرح به کل استانها تسری می یابد.

همتی ادامه داد: ٢٢ برنامه عمیاتی در حوزه درمان سازمان تدوین کرده ایم و در نهایت می توان گفت در طول ٣سال گذشته رضایتمندی مراجعه کنندگان مراکز درمانی سازمان رو به افزایش بوده است.

وی با بیان اینکه کتاب نگهداشت ارتقاء هتلینگ سازمان بزودی تکمیل می شود، گفت: این اقدام با هدف افزایش دوام و طول عمر وسایل بیمارستان انجام می شود.