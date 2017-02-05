۴۳ خانه تخریب شده روستای «ترازوج» وام بازسازی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرودین سال جاری بود که به دلیل سیلاب و رانش زمین ۴۳ خانه مسکونی در روستای محروم ترازوج ویران شد.

با محرومیت قابل‌توجه روستا بنیاد مسکن خود اقدام به آواربرداری خانه‌های روستایی کرد و تسهیلاتی برای ساخت مسکن نیز به روستاییان پیشنهاد داد.

با این وجود اوج محرومیت در روستا که موجب شده بود ۲۵ خانوار آن تحت پوشش کمیته امداد باشد، مانع از این شد که به عنوان مثال نقشه و پروانه رایگان و یا خرید مصالح با ضمانت بنیاد مسکن بتواند راهگشا باشد.

دست روستاییان برای ساخت خانه‌هایشان خالی ماند و برف زودتر از وام به سراغ این روستا آمد. تا جایی که روستاییان به صورت موقت در چادرهای هلال‌احمر در زیر برف و باران اسکان یافتند.

با طرح مشکلات این روستا از خبرگزاری مهر و پیگیری مدیرکل بنیاد مسکن استان، فرهاد سبحانی به خبرنگار مهر اختصاص وام از سوی بانک‌ها را خبر داد.

وی افزود: در این روستا عملیات بازسازی ۴۳ واحد در دست اجرا است که در ۱۰ واحد کمیته امداد کمک بلاعوض داشته و در مابقی نیز بنیاد مسکن هشت میلیون تومان برای هر واحد کمک بلاعوض کرده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان متذکر شد: با اختصاص وام به ۳۶ واحد مسکونی روستاییان با بهبود وضعیت جوی می‌توانند خانه‌های خود را بسازند و نهایتاً تا سه‌ماهه اول سال آینده تمامی ۴۳ واحد به بهره‌برداری می‌رسد.

سبحانی تأکید کرد: در وضعیت فعلی روستاییان به مکان مناسبی انتقال یافته‌اند و در چادر زندگی نمی‌کنند.