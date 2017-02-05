۱۰ محموله کمک های مردمی خراسان جنوبی به سوریه ارسال شد

مجید کریمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمک های مردمی به مدافعان حرم به همت دبیرخانه جشنواره فیلم عمار جمع آوری می شود.

وی با بیان اینکه ارسال محموله های مردمی به سوریه از سال گذشته آغاز شده است، افزود: این امر کاملا مردمی بوده و در سراسر استان نیز انجام می شود.

کریمیان ادامه داد: تاکنون ۱۰ محموله از کمک های مردمی از شهرستان های بیرجند، فردوس، سربیشه، بشرویه و نهبندان به سوریه ارسال شده است.

وی افزود: این محموله ها شامل لباس های زمستانی مانند کلاه، شال گردن، جوراب، خشکبار و مواد غذایی بوده است.

مدیرکل حوزه هنری خراسان جنوبی اظهار کرد: هم اکنون نیز مراکز جمع آوری کمک های مردمی در معراج شهدای گمنام بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان و پشت مصلی بیرجند استان مستقر است.

کریمیان ادامه داد: بافندگان لباس های زمستانی می توانند با حضور در این مراکز، به تولید انواع لباس های زمستانی برای مدافعان حرم بپردازند.

وی با بیان اینکه در کنار جمع آوری کمک های مردمی، نامه و دلنوشته های آن ها به مدافعان حرم جمع آوری می شود، گفت: این نامه ها در قالب بسته هایی به دست رزمندگان رسیده و در صورت پاسخ دادن، جواب به نویسنده نامه داده می شود.