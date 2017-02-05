یک سرباز وظیفه در شهرستان دلگان به شهادت رسید

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان جزئیات دقیق این خبر، اظهار داشت: شب گذشته در حالی که ماموران نیروی انتظامی در محور دلگان به زهکلوت در حال گشت زنی بودند به یک خودرو پژو مشکوک می شوند.

وی با اشاره به اینکه این درگیری در حوالی روستای چهل کنار اتفاق افتاد، افزود: سرنشینان خودرو پژو با دیدن ماموران بلافاصله اقدام به تیراندازی به سمت آنها می کنند که ماموران با آتش مقابل به آنها پاسخ داده می شود.

وی گفت: متاسفانه در این درگیری یک سرباز وظیفه از ناحیه سر دچار جراحت می شود که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل می شود اما باتوجه به میزان جراحت به شهادت می رسد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در حال حاضر عملیات تعقیب و دستگیری این اشرار ادامه دارد.