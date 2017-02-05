اولین نردبان ۵۶ متری اطفا حریق اردبیل خریداری شد

حمید لطفاللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: پنج میلیارد تومان برای خرید این نردبان هزینه شده و به لحاظ ارتفاع و امکانات نجات یکی از نمونههای مجهز محسوب میشود.
وی افزود: این نردبان قابلیت جابهجایی ۱۸ نفر را به صورت همزمان به ارتفاع بالا یا پایین تنها در هفت دقیقه دارد و میتواند در مواقع بحرانی به سرعت تخلیه مکان را انجام دهد.
شهردار اردبیل با تأکید به اینکه خرید این نردبان مدتها در دستور کار بود و یکی از تجهیزات ضروری اطفا حریق محسوب میشد، اضافه کرد: در پی حادثه پلاسکو مسئولان برای خرید این نردبان مصمم شدند و در نهایت خرید انجام شد.
به گفته لطفاللهیان ارتفاع این نردبان بیش از حتی مرتفعترین ساختمان در شهر است و در تیرماه سال آینده در آتشنشانی مستقر میشود.
وی همچنین با یادآوری حادثه پلاسکو اضافه کرد: این حادثه نقطه عطفی برای ارزیابی امکانات و نیازمندیهای اطفا حریق و مدیریت بحران بود.
به گفته شهردار اردبیل از دست دادن آتشنشانان کام همه مردم ایران را تلخ کرده و در ۱۰ روز گذشته بارها شهروندان و مدیران ادارات جهت همدردی و ادای احترام به ایستگاههای آتشنشانی مراجعه کردهاند.
لطفاللهیان با یادآوری ساخت بیش از ۱۰ سازه برفی به یاد پلاسکو در جشنواره آدمبرفی متذکر شد: همه این اقدامات نشان میدهد که مردم قدردان ایثارگری آتشنشانان هستند.
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