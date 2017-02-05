«ترامپ» از بازگشایی شکنجه گاه های «سیا» منصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه به خبرگزاری «رویترز» گفته اند دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا از مواضع اعلامی در پیش نویس یکی از فرامین اجرایی که احتمال بازگشایی زندان های مخوف آمریکا در کشورهای خارجی را ضمن بازنگری برنامه سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)، لحاظ کرده بود؛ عقب نشینی کرده است.

گفتنی است که دیروز شنبه نیز «نیویورک تایمز» به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که کاخ سفید در حال بررسی نسخه بازنگری شده ای از برنامه سیا است که در آن اشاره ای به بازگشایی زندان هایی که در آنها برای اعتراف گرفتن از مظنونین تروریسم به ابزار شکنجه متوسل می شوند، نشده است.

گفتنی است که احتمال بازگشایی این زندان ها، با مخالفت هر دو حزب کنگره آمریکا و همچنین مقامات اطلاعاتی و نظامی این کشور مواجه شد.

با این حال، در نسخه جدید، احتمال باز نگه داشتن زندان «گوانتانامو» که بستن آن از شعارهای «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا بود، به قوت خود باقی است.

در عین حال، هنوز مشخص نیست که نسخه جایگزین برنامه سیا چه زمانی ارائه خواهد شد. در نسخه اصلی که ادعا می شود دیگر کاربردی ندارد، استفاده از شیوه هایی چون «غرق مصنوعی» برای اعتراف گرفتن از فرد مظنون بلامانع بود.

تاسیس زندان های سیا آمریکا، ایده «جرج دبلیو بوش» رئیس جمهوری اسبق این کشور به بهانه ممانعت از تکرار حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر (۲۰۰۱) بود.

گفتنی است که ترامپ در جریان یکی از مناظره‌های انتخاباتی خود گفته بود که احتمالا به نیروهای آمریکایی دستور خواهد داد که از شیوه غرق مصنوعی و حتی شیوه های سخت تر روی مظنونین استفاده شود.

وی هفته پیش، «جینا هاسپل» سرپرست سابق یکی از همین زندان های مخوف را به سمت معاون سازمان سیا انتخاب کرد.