برنامه ساماندهی مناطق مرزی در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر شامگاه شنبه در مراسم تقدیر و معارفه فرماندار دیواندره، اظهار داشت: برنامه ساماندهی مناطق مرزی به دولت ارائه شده است و این طرح هم اکنون در دست بررسی و اقدام است.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب در مناطق مرزی استان کردستان، گفت: همه باید بدانند که کولبری زاییده فقر و توسعه نیافتگی است و باید با در پیش گرفتن تدابیر و راهکارهای لازم روز به روز از آسیب‌های آن کم کرد.

وی با یادآوری حادثه تلخ و دردناک پیش آمده برای کولبران سردشتی با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان گفت: ما هم اکنون در استان کردستان دارای پنج معبر مرزی در شهرستانهای بانه، مریوان و سروآباد هستیم که دولت برای تسهیل در فعالیت کولبران تدابیری اندیشیده است.

وی با اشاره به اینکه عموما مرزنشینان دارای سطح درآمدی پایین و از اقشار ضعیف جامعه هستند گفت: بنابر آمار موجود تعداد ۱۷ هزار و ۳۴۱ خانوار معدل ۵۰ هزار نفر ساکن در مناطق مرزی هستند و در این مناطق حدود ۲۴ درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد هستند که این نشان از بنیه ضعیف مالی این افراد دارد.

وی تنها راه پایان یافتن کولبری در این مناطق را وارد شدن صنعت و ایجاد اشتغال مولد و پایدار توصیف کرد و اظهار داشت: دولت تدبیر و امید برای حل این مسئله راهکارهای گوناگونی را مد نظر دارد که مهمترین آنها اراده به ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه مریوان است.

وی مرزنشینان را پاسداران واقعی و حافظ مرزهای جمهوری اسلامی ایران ودارای شان و منزلت بالا دانست و افزود: ما در معبر مرزی تلاش کردیم که در برخی موارد که تردد دشوار است مسیر آمد و رفت کولبران را تسطیح کنیم تا بجای اینکه کالا بر دوش کولبران حمل شود از چرخ دستی استفاده کنند.

این مقام مسئول به کاربردن لفظ قاچاقچی بجای کولبر از جانب برخی اشخاص را نادرست دانست و ادامه داد: حتی باید به جای کلمه کولبر از پیله ‌ور یا بازرگان استفاده کرد چرا که قانون به آنها حق داده است که جنسی را از آن سوی مرز خریداری و به داخل کشور وارد کنند.

وی با ابراز تاسف نسبت به اینکه بیشتر کسانی که به شغل کولبری مشغول‌اند عموما برای تجار و یا اشخاص دیگری کالا وارد می کنند، گفت: معتقدم تعاونی‌های مرزنشین می‌تواند از از محل همین سود فروش سوخت اقدام به واردات کالا کند و سود حاصل از واردات کالا را عاید مرزنشینان کند.

آشناگر با بیان اینکه به اعتبارات دولتی برای ایجاد شغل نباید دل خوش بود به تصریح گفت: در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۳۰ درصد اعتبارات دولتی آن هم در صورت تخصیص به امور عمرانی و زیربنایی اختصاص می‌یابد لذا بسیار مهم است که به جذب سرمایه‌گذاران داخل استان و کشور و حتی خارج از کشور باید امید بست.

آشناگر همچنین به در پیش بودن دو انتخابات مهم پیش رو در اردیبهشت ماه سال آینده نیز اشاره کرد و خطاب به مردم گفت: تلاش کنید اشخاصی در شورای اسلامی شهر حضور یابند که تنها دغدغه‌شان رونق عمران شهری دیواندره باشد.

در این مراسم از زحمات و تلاش‌های بهرام فاتحی فرماندار پیشین قدردانی و جعفر توان در سمت فرماندار شهرستان دیواندره معرفی شد.