برگزاری مراسم جشن و شادی دهه فجرتوسط سران عشایر شادگان

نعمت اله آلبوغبیش در گفت و گو با خبرنگار مهر از تجدید بیعت سران و بزرگان عشایر و طوایف با آرمان انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار کرد: سران و بزرگان عشایر و طوایف شهرستان با برگزاری مراسم جشن و شادی در دهه فجر با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید بیعت می کنند.

وی افزود: اقشار مختلف مردم این شهرستان با برگزاری مراسم جشن و شادی در طول دهه فجر علاقه مندی، التزام، وفاداری و پایبندی خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه را ابراز می دارند و امسال این مراسم، متنوع تر و با شکوهتر از هر سال از ۱۲ بهمن، اولین روز دهه فجر همزمان با ورود امام راحل به میهن اسلامی آغاز و تا پایان دهه فجر ادامه خواهد یافت.

وی با تقدیر و تشکر فراوان از اقشار مختلف جامعه که به صورت خودجوش مراسم جشن و شادی سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در نقاط مختلف شهرها و روستاها برگزار می کنند، افزود: مردمی بودن این مراسم بیانگر عظمت انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

آلبوغبیش یادآور شد: اجرای ۲۱۳ برنامه متنوع تنظیم شده توسط ستاد دهه فجر علاوه بر مراسم و برنامه‌های خودجوش مردمی وافتتاح ۶۷ پروژه عمرانی با هزینه بیش از ۳۷۱ میلیارد ریال در سالی که با کمبود شدید اعتبارات عمرانی مواجه است، از جمله برنامه های دهه فجر امسال به شمار می رود.