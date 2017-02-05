علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اجرای این اقدام به تنها در توان اداره کل هواشناسی استان نیست و لازم است سایر دستگاه‌ها جهت اجرا همکاری کنند.

وی افزود: آگهی‌نماهای هواشناسی می‌تواند آخرین اخبار و اطلاعات هواشناسی را در اختیار مسافران و گردشگران قرار دهد و به واسطه آن فرد می‌توان وضعیت مسافرت خود را برنامه‌ریزی کند.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: به ویژه در ایام خاصی از سال از جمله تعطیلات نوروزی و تابستانی استفاده از آگهی‌نماها می‌تواند اطلاعات مناسبی در اختیار گردشگران قرار دهد.

دولتی مهر در خصوص وضعیت اطلاع‌رسانی به گردشگران و مسافران اضافه کرد: در حال حاضر وضعیت جوی بیش از ۳۷ منطقه گردشگری به ویژه در ایام خاصی از سال به عموم شهروندان اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی تأکید کرد: علاوه بر این تمامی فعالان حوزه گردشگری از جمله تأسیسات اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، آبدرمانی ها و مراکز پذیرایی بین‌راهی از وضعیت جوی با صدور اطلاعیه و اخطاریه مطلع می‌شوند.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: با توسعه امکانات بین دستگاه‌های هواشناسی می‌توان اطلاع‌رسانی به مراتب بهتری داشت.