علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اجرای این اقدام به تنها در توان اداره کل هواشناسی استان نیست و لازم است سایر دستگاهها جهت اجرا همکاری کنند.
وی افزود: آگهینماهای هواشناسی میتواند آخرین اخبار و اطلاعات هواشناسی را در اختیار مسافران و گردشگران قرار دهد و به واسطه آن فرد میتوان وضعیت مسافرت خود را برنامهریزی کند.
مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: به ویژه در ایام خاصی از سال از جمله تعطیلات نوروزی و تابستانی استفاده از آگهینماها میتواند اطلاعات مناسبی در اختیار گردشگران قرار دهد.
دولتی مهر در خصوص وضعیت اطلاعرسانی به گردشگران و مسافران اضافه کرد: در حال حاضر وضعیت جوی بیش از ۳۷ منطقه گردشگری به ویژه در ایام خاصی از سال به عموم شهروندان اطلاعرسانی میشود.
وی تأکید کرد: علاوه بر این تمامی فعالان حوزه گردشگری از جمله تأسیسات اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، آبدرمانی ها و مراکز پذیرایی بینراهی از وضعیت جوی با صدور اطلاعیه و اخطاریه مطلع میشوند.
مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: با توسعه امکانات بین دستگاههای هواشناسی میتوان اطلاعرسانی به مراتب بهتری داشت.
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