کابل های پل سیدالشهداء طی روزهای آینده وارد زنجان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی صبح یکشنبه در جلسه کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان، اظهار داشت: طی روزهای اخیر قسمتی از مطالبات پیمانکار جهت ترخیص کابل های قوسی تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه با این پرداخت کابل ها ار بندر ترخیص شده است، افزود: مطابق گزارش و اظهارات پیمانکار این کابل ها ترخیص شده و طی روزهای آتی وارد زنجان می شود.

معاون شهردار زنجان از اهتمام جدی مسئولان مدیریت شهری برای تسریع عملیات اجرایی این پل گفت و تاکید کرد: با همه محدودیت های موجود تلاش برای تسریع امور صورت می گیرد.

عباسی با بیان اینکه ورود کابل ها به کارگاه موجب عملیات جدید اجرایی برای این پل خواهد بود، تاکید کرد: با ورود این کابل ها شاهد عملیات کابل گیری و اتصالات مربوط به آن و با مساعد شدن شرایط جوی و شرایط اجرایی بتن ریزی بر روی عرشه نیز انجام خواهد شد.

وی به درخواست مسئولان آبفای استان برای تعامل در خصوص هزینه حفاری ها اشاره کرد و گفت: همه اقدامات صورت گرفته مطابق با قوانین و دستوالعمل های ابلاغی بوده است.

معاون شهردار زنجان بر اهتمام جدی مدیران شهری برای کیفیت بخشی به پروژه های عمرانی تاکید کرد و اظهار داشت: در سال جاری تلاش شده متناسب با امکانات مالی نسبت به تسریع عملیات عمرانی و افزایش کیفیت آن اقدام شود.

عباسی تعامل مطابق با قوانین را موجب صیانت از حقوق شهروندان دانست و تاکید کرد: مسئولان باید با تعامل و پیروی از قوانین نسبت به ارائه خدمات به شهروندان اقدام کنند.