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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۴۰

هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی ارتش گلستان:

دهه فجر فرصت نمایش اقتدار و همت بلند امام (ره) است

دهه فجر فرصت نمایش اقتدار و همت بلند امام (ره) است

گرگان- هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی ارتش در استان های گلستان و مازندران گفت: دهه فجر فرصت نمایش اقتدار و همت بلند امام راحل است.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام غلامرضا الله قلی صبح یکشنبه در مراسمی که به مناسبت جشن پیروزی انقلاب در قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ گرگان برگزار شد، گفت: هر انسان مؤمن و مجاهد می‌داند امام خمینی به اسلام عزت بخشید، پرچم قرآن را در جهان به اهتزاز درآورد و ملت ایران را از اسارت بیگانگان نجات داد.

وی افزود: امام نطق مطلق به اسلام و سرسپردگی‌اش به پیشگاه خداوند بود که جز به عشق خدا و خدمت به مردم به چیزی نمی‌اندیشید. او با قاطعیت وصف‌ناپذیری بر آرمان‌های خود راسخ و استوار ایستاد و با احدی بر سر آن معامله نکرد.

هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی ارتش در استان ها گلستان و مازندران بابیان اینکه راه سیاسی امام (ره) روشن، بی‌پیرایه و به‌دوراز شائبه ریاکاری بود، اظهار کرد: به همین علت نام مبارک حضرت امام را در سراسر جهان به‌عنوان الگوی ممتاز و پرچم‌دار دفاع از مستضعفان جهان به اهتزاز درآورد.

الله قلی افزود: باید تلاش کنیم ایام‌الله دهه فجر بااقتدار تمام برگزار شود و راه حضرت امام را به‌خوبی برای جوانان تبیین ‌کنیم تا با مجاهدت، عمل صالح، اراده پولادین، همت بلند، قاطعیت و صلابت رهبری آشنا شوند.

کد مطلب 3897244

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