حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کنگره شعر اهل‌بیت (ع) در روز دوشنبه ۱۸ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد و ۲۴۵ اثر به دبیرخانه کنگره شعر اهل‌بیت (ع) ارسال‌شده که این آثار بررسی و به نفرات برتر جوایزی نفیسی اهدا خواهد شد.

وی افزود: این همایش با سخنرانی «منوچهر متکی» معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و «علی‌رضا قزوه» شاعر و نویسنده معاصر ویژه استان‌های مازندران، گلستان، گیلان، سمنان و خراسان شمالی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام ولی نژاد اظهار کرد: فراخوان کنگره در دو بخش شعر و مقاله منتشر شد و آثار رسیده شعر به زبان‌های فارسی و سایر زبان‌های محلی در قالب موضوعات مختلفی ازجمله توصیف شخصیت و جایگاه پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل‌بیت آن حضرت از منظر مذاهب اسلامی بوده است.

وحدت سرمایه بین شیعه و سنی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بابیان اینکه ما وحدت را سرمایه و تقریب شیعه و سنی را واجب می‌دانیم، افزود: هدف از برگزاری این کنگره وحدت و تقریب شیعه و سنی و پافشاری بر وحدت امت اسلامی است.

وی تصریح کرد: اندیشه و سیره اهل‌بیت در مبارزه با جریانات انحرافی، مبارزه با خرافات، خشونت و تکفیر، مقابله با اختلاف‌افکنی، قیام امام مهدی (عج) و اهمیت انتظار در نگاه مذاهب اسلامی، حرمت و جایگاه زائران بیت‌الله الحرام در سیره و روش پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع)، یادبود شهدای فاجعه منا، اندیشه و سیره اهل‌بیت در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ جهادی دیگر موضوعات این کنگره منطقه‌ای است.

عضو شورای فرهنگ عمومی گلستان با اشاره به مقالات ارسال‌شده به دبیرخانه کنگره گفت: بیشتر مقالاتی که به دبیرخانه ارسال‌شده است با موضوع سیمای اهل‌بیت در شعر و ادب شعرای اهل سنت منطقه، جلوه‌های محبت به اهل‌بیت (ع) در شعر مختوم قلی فراغی و بررسی تحلیلی- توصیفی سیمای امام علی (ع) در شعر و ادب بوده است.