به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازوزارت صنعت، مهدی قدرتی افزود: در خصوص اظهارات تکراری و خارج از شرع و قانون بودن آقای احمد توکلی در رسانه ملی (برنامه متن حاشیه مورخ ۱۸/۱۰/۹۵) و نامه مورخ ۹۵/۱۱/۱۱ خطاب به معاون اول محترم رئیس‌جمهور که در سایت تحلیلی و خبری الف درج گردیده، دایر بر عضویت آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیأت مدیره شرکت‌ها و استفاده از رانت باید متذکر شد که وفق قانون، انتشار و اشاعه با سوءنیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار بر علیه آقای مهندس نعمت‌زاده (وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت) به قصد تشویق اذهان عمومی بوده و هست.

مشاور وزیر و مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اقدامات آقای توکلی که دارای پیشینه قبلی نیز می‌باشد، به نحوی فارغ از توهین به آقای نعمت‌زاده، باعث تضعیف احکام قضایی نیز می‌گردد. زیرا مطالب معنونه توسط آقای توکلی قبلاً در دادگاه صالح مورد رسیدگی و منجر به صدور رأی گردیده است و دیگر موجبی برای طرح ندارد و این عمل آقای توکلی خود مصداق بارز نشر اکاذیب و به قصد تشویش اذهان عمومی است که این وزارتخانه در راستای صیانت از جایگاه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اذهان عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان نظام، درصدد است نسبت به طرح شکایت بنابر اتهامات معنونه علیه ایشان اقدام نماید.



