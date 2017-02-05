رئیس جمهوری کلمبیا خواستار تسریع روند توافق صلح با فارک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرنسالاتینا، «خوان مانوئل سانتوس» رئیس جمهوری کلمبیا از مسئولان هیأت نظارت بر توافق صلح با رهبران گروه شورشیان مسلح این کشور (فارک) خواست روند نظارت و بررسی انجام مفاد این توافق را با دقت و سرعت بیشتری انجام دهند.

سانتوس در جریان نخستین جلسه بررسی پسا توافق صلح میان دولت کلمبیا و فارک که با حضور شماری از مقامات دولتی و مسئولان بخش های مختلف برگزار شد، گفت که در صورت تسریع روند انجام مفاد توافق، مردم از منافع آن زودتر بهره مند می شوند.

وی افزود که هدف دیگر تسریع روند بررسی توافق میان دولت کلمبیا و فارک، انجام پروژه های دولتی در این زمینه است.

«خوان فرناندو کریستو» وزیر کشور، «لوئیس کارلوس بیگاس» وزیر دفاع، «کلارا لوپز» وزیر کار، «آئورلیو ایراگوری» وزیر کشاورزی، «خورخه روخاس» وزیر حمل و نقل، «مائوریسیو کاردناس» وزیر مسکن، «ماریا آنخلا اولگوئین» وزیر خارجه و «خرمان آرسه» وزیر انرژی و معدن از جمله مقاماتی بودند که در نخستین جلسه بررسی روند انجام مفاد توافق میان دولت کلمبیا و فارک حضور داشتند.

سانتوس در ۲۴ نوامبر گذشته موفق به امضای توافق صلحی با «تیمولئون خیمنز» رهبر گروه شورشیان مسلح فارک شد که به موجب آن درگیری های داخلی کلمبیا پس از حدود نیم قرن به پایان رسید.