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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۴۴

دبیرکل جمعیت هلال احمر:

آشیانه بالگرد هلال احمر قزوین افتتاح شد

آشیانه بالگرد هلال احمر قزوین افتتاح شد

قزوین- در مراسمی با حضور دبیرکل جمعیت هلال احمر و رئیس امداد و نجات و استاندار قزوین آشیانه جدید بالگرد استان در محل شرکت خدمات هواپیمایی ویژه قزوین افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز یکشنبه در مراسمی با حضور مصطفی محمدیون دبیرکل جمعیت هلال احمر، مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور، فریدون همتی استاندار، داود محمدی، سیده حمیده زرآبادی و روح اله بابایی صالح نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و حمید ره انجام مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اولین آشیانه برای استقرار بالگرد هوایی جمعیت هلال احمر افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

مصطفی محمدیون دبیرکل جمعیت هلال احمر در این مراسم گفت: استان قزوین یکی از مناطق با ظرفیت و شاخص کشور است که به دلیل قرار گرفتن در محورهای مواصلاتی چندین استان کشور و حادثه خیز بودن نیازمند تامین تجهیزات امدادی مورد نیاز است که خوشبختانه در حال حاضر شرایط خوبی دارد.

وی افزود: با خریداری یک فروند بالگرد برای استان قزوین یکی از نیازها داشتن آشیانه برای استقرار این بالگرد بود که با پیگیری استاندار محترم و نمایندگان مجلس و همکاری خوب شرکت هواپیمایی خدمات ویژه آشیانه ویژه ای برای آن پیش بینی شد و از امروز تمامی کادر پروازی می توانند به صورت شبانه روزی در استان مستقر شده و خدمات امداد هوایی را به مردم ارائه کنند.

این بالگرد با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال خریداری و به استان قزوین تحویل شده است.

کد مطلب 3897260

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