آشیانه بالگرد هلال احمر قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز یکشنبه در مراسمی با حضور مصطفی محمدیون دبیرکل جمعیت هلال احمر، مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور، فریدون همتی استاندار، داود محمدی، سیده حمیده زرآبادی و روح اله بابایی صالح نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و حمید ره انجام مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اولین آشیانه برای استقرار بالگرد هوایی جمعیت هلال احمر افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

مصطفی محمدیون دبیرکل جمعیت هلال احمر در این مراسم گفت: استان قزوین یکی از مناطق با ظرفیت و شاخص کشور است که به دلیل قرار گرفتن در محورهای مواصلاتی چندین استان کشور و حادثه خیز بودن نیازمند تامین تجهیزات امدادی مورد نیاز است که خوشبختانه در حال حاضر شرایط خوبی دارد.

وی افزود: با خریداری یک فروند بالگرد برای استان قزوین یکی از نیازها داشتن آشیانه برای استقرار این بالگرد بود که با پیگیری استاندار محترم و نمایندگان مجلس و همکاری خوب شرکت هواپیمایی خدمات ویژه آشیانه ویژه ای برای آن پیش بینی شد و از امروز تمامی کادر پروازی می توانند به صورت شبانه روزی در استان مستقر شده و خدمات امداد هوایی را به مردم ارائه کنند.

این بالگرد با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال خریداری و به استان قزوین تحویل شده است.