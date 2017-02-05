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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۳۳

رئیس پلیس امنیت عمومی استان ایلام خبر داد:

کشف ۱۰۰۰ عدد مواد محترقه در ایلام

کشف ۱۰۰۰ عدد مواد محترقه در ایلام

ایلام-رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان ایلام از کشف یک هزار و ۱۴۰ عدد انواع مواد محترقه در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلبیس ایلام، سرهنگ امیر همتی اظهار داشت: طرح یکروزه نظارت بر اصناف و بازار با هدف پاکسازی نقاط آلوده و سالم سازی محیط های عمومی به مرحله اجرا درآمد.

وی گفت:در اجرای این طرح طی ۲۴ ساعت گذشته از ۵۵ واحد صنفی بازدید به عمل آمده است.

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح به ۱۹ واحد صنفی تدکر کتبی داده شد و مسئول یک واحد صنفی نیز با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان ایلام تصریح کرد: در اجرای این طرح یک هزار ۱۴۰ عدد انواع مواد محترقه کشف شده است.

سرهنگ همتی تصریح کرد: پلیس در آستانه سال نو اجرای طرح های خود را با هدف تحقق امنیت اجتماعی پایدار و ارامش مردم تشدید خواهد کرد.

کد مطلب 3897262

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