شش میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکاریم/بدهی ۱۸ میلیاردی شهرداری

ابراهیم پرچمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پس از برگزاری نماز جمعه در مصلی اصفهان دیگر هیچ توجهی به این پروژه نشده است، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر این پروژه با مشکلات متعددی روبرو است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر طرح نهایی مصلی اصفهان آماده شده است، تصریح کرد: در این طراحی بخش‌هایی که به لحاظ معماری، شهرسازی و پدافند غیر عامل ضروری نبودند، حذف شدند.

مدیرعامل پروژه مصلی بزرگ اصفهان با اشاره به اینکه برای تکمیل این پروژه به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز داریم، ادامه داد: این اعتبار برای ساخت دیوارهای اصلی، نازک کاری داخلی، هواسازی و ساماندهی ورودی‌های مصلی ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه هنوز بدهی‌های سال گذشته به پیمانکاران پرداخت نشده است، اضافه کرد: مبلغ این بدهی شش میلیارد تومان است که در حال حاضر اعتباری برای پرداخت این بدهی‌ها وجود ندارد.

پرچمی هزینه هر بار برگزاری نماز جمعه و خدمات مهندسی در مصلی بزرگ اصفهان را ۱۰ میلیون تومان برآورد کرد و ابراز داشت: مستقلات مصلی پاسخگوی هزینه‌های جاری این پروژه نیست.

وی با بیان اینکه فولاد مبارکه سال گذشته با پادرمیانی استاندار اصفهان پنج میلیارد تومان هزینه برای بهره برداری از مصلی بزرگ اصفهان پرداخت کرد، ادامه داد: این در حالی است که شهرداری اصفهان تنها هفت میلیارد تومان از ۲۵ میلیارد تومان بدهی خود در پروژه مصلی را پرداخت کرده است.

مدیرعامل پروژه مصلی بزرگ اصفهان ادامه داد: ضروری است که خیران و واقفان نیز در بهره برداری از پروژه بزرگ مصلی اصفهان ورود پیدا کنند تا این پروژه هر چه زودتر به سرانجام برسد.