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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸

دی ولت تحلیل کرد؛

۱۲ سال صدر اعظمی «آنگلا مرکل» خیلی زیاد است

۱۲ سال صدر اعظمی «آنگلا مرکل» خیلی زیاد است

یک روزنامه آلمانی در یادداشتی تحلیلی نوشت که ۱۲ سال صدر اعظمی آنگلا مرکل برای آلمان خیلی زیاد و طولانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دی ولت در شماره امروز خود نوشت: در سیاست، آنچه در قیاس با رویدادهای دیگر روی می دهد وجود یک افسانه منجی است.

«فرانسوا اولاند» زمانی که دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، سبب احیای حزب چپ ( سوسیالیست) در فرانسه شد، «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا نیز در اولین سال فعالیت خود با دریافت جایزه نوبل روزنه هایی از امید دوباره را در کمپ دموکرات ها ایجاد کرد. 

این روزنامه در ادامه با اشاره به کاندیداتوری مجدد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات آتی این کشور آورده است: در انتخابات سال آتی آلمان «مارتین شولتز» از حزب سوسیال دموکرات ها قرار است در مقابل مرکل به رقابت بپردازد. 

نظرسنجی های مختلف انجام شده در شاخه احزاب و مردمی همگی حاکی از برخورداری شانس بیشتر شولتز در انتخابات آتی است. 

دی ولت با اشاره به اینکه ۱۲ سال صدر اعظمی مرکل برای وی و آلمان کفایت می کند، نوشت: بی اغراق ۱۲ سال بر مسند قدرت بودن، زمان زیاد و طولانی است. باید به صراحت گفت که دیگر در دوره آتی نمی توان انتظار برنامه جدید و نوآوری ویژه ای از سوی مرکل باشیم، پس در چنین شرایطی باید فرد جدیدی روی کار آمده تا بتواند اهداف و برنامه های تازه ای را دنبال کند. 

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به روی کار آمدن ترامپ در آمریکا نوشت: در حالی که تنها سه هفته از آغاز به کار ترامپ در آمریکا می گذرد، وی تغییرات و دگرگونی هایی را در بعد سیاست داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

بدون ارزیابی عملکرد ترامپ، نکته جالب توجه تغییر و چرخش در رویکرد آمریکا است.

کد مطلب 3897270
شقایق لامع زاده

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