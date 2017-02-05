همدلی بین مردم و مسئولان تقویت شود/ آرادان نیازمند توجه بیشتر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا پیش از ظهر یک شنبه همزمان با ششمین روز از دهه فجر در آیین افتتاح پروژه های آرادان با حضور استاندار به میزبانی سالن شهید فهمیده این شهر با بیان اینکه کشور با شتاب مطلوبی در حال رشد و پیشرفت است و نباید یاس و ناامیدی را در جامعه رواج داد، ابراز داشت: ۲۶ طرح عمرانی صنعتی و خدماتی در شهرستان به بهره برداری رسید که اگر این انقلاب و دولت خدمت گذار نبود شاید این دستاوردها را در حال حاضر نداشتیم.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی بدون مشارکت مردم نمی توانست به پیروزی برسد، تصریح کرد: در دوران ستمشاهی شاهد همبستگی بین مسئولان و مردمی نبودیم اما با پیروزی انقلاب، ملت ایران یکپارچه و متحد به بزرگترین دستاورد تاریخ بشر یعنی استقلال و آزادی رسیدند و امروز اگر می خواهیم این دستاورد را حفظ کنیم باید در راستای همدلی، وفاق و اتحاد بین همه گروه های مختلف در جامعه کوشا باشیم.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه مردم در همه عرصه های مختلف اعم از راهپیمایی ها و انتخابات مشارکت چشمگیر داشتند و امروز وظیفه ما است که در تکریم این مردمان نقش خود را به درستی ایفا کنیم، ابراز داشت: باید با حضور پرشور خود در خدمت رسانی به خلق و حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات سال آینده بار دیگر با آرمان های امام راحل(ره) و شهدا تجدید پیمان کنیم.

شریفی نیا انقلاب اسلامی را انفجار نور دانست که در همه دنیا گسترده یافت و تصریح کرد: یکی از دلایلی که باعث پیروزی انقلاب شد مردمی بودن و داشتن رهبری قاطع و مشخص است که نشان داد با ظهور ولایت در عصر انقلاب توانستیم به آرمان های بلندی که مورد نظر شهدا بود دست یابیم و امروز باید همگام با ولایت فقیه در حفظ دستاوردهای انقلاب نقش آفرین باشیم.

وی افزود: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه های پزشکی، صنعتی، نظامی و هوا فضا در خاورمیانه به عنوان کشور برتر شناخته شده ایم که این پیشرفت ها نشان از اقتدار، عزت و سربلندی این نظام مقدس است که پایه گذار آن لاله هایی بودند که اکنون در خاک خفته اند لذا با این امیدی که در جامعه وجود دارد نباید اجازه داد تا بذر ناامیدی که مورد نظر دشمن است در جامعه پاشیده شود.