فجرسپاسی حریف نساجی مازندران در هفته بیست سوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابت های لیگ دسته یک باشگاه های کشور، جام آزادگان دوشنبه ۱۸ بهمن ماه با برگزاری هشت دیدار در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

تیم فجر شهید سپاسی شیراز نیز که این روزها علاوه بر وضعیت نامناسب در جدول با حاشیه هایی نیز رو به رو شده در یکی از این دیدارها به مصاف نساجی مازندران می رود.

فجری ها که بازی هفته پیش خود را با تساوی به پایان رساندند، محکوم به پیروزی در بازی های باقیمانده هستند تا در لیگ دسته یک باقی بمانند.

غلامحسین پیروانی سرمربی تیم فجر سپاسی به دلیل عدم رضایت بخش بودن نتایج تیمش هفته گذشته پس از دیدار با اکسین البرز استعفای خود را تحویل سرپرست باشگاه داده بود که با عدم موافقت مسئولان باشگاه فجر رو به رو شد.

تیم فجر شهید سپاسی شیراز تا پایان هفته بیست و دوم و با ۲ بازی کمتر و کسب ۲۰ امتیاز در رده ۱۷ جدول ره بندی لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور قرار دارد.