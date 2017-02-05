علی ورودی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در ارزیابیهای بعدی مدارس شاهد و نمونه قرار دارند که باز عملکرد مطلوب آموزشی داشته و در قبولی کنکور نیز موفق عمل میکنند.
وی افزود: در ادامه مدارس هیئتامنایی، مدارس عادی روستایی، مدارس عادی شهری و مدارس غیرانتفاعی قرار گرفتهاند.
معاون متوسطه آموزشوپرورش استان تأکید کرد: البته این به معنی ناتوانی مدارس در انتهای این گروهبندی نیست بلکه به صورت مقایسهای مشخص شده مدارس تیزهوشان عملکرد بهتری دارند.
ورودی تأکید کرد: به عنوان مثال در مدارس تیزهوشان دروس پایه با هدف ارتقا سطح آموزشی در کنار دروس دیگر تدریس میشود و در واقع دانش آموزان زودتر و عمیقتر با برخی موضوعات درسی آشنا میشوند.
به گفته معاون متوسطه آموزشوپرورش استان هدف آموزشوپرورش به ویژه در مقطع متوسطه غنی کردن آموزشهای مدرسه است تا دانش آموزان در آستانه کنکور بتوانند نیازمندی آموزشی خود را از مدرسه دریافت کرده و نیازی به کلاسهای کنکوری نداشته باشند.
وی افزود: برای بهبود رتبه کنکور دانش آموزان ارزیابی دقیقی از عوامل موفقیت دانش آموزان استان و سایر استانها انجام شده و برنامهریزیهایی برای بهبود آموزش در مدارس تدارک دیده شده است.
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