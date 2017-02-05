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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۶

رونمایی از تبلت گالکسی تب ۳ با قلم هوشمند و نمایشگر فوق دقیق

رونمایی از تبلت گالکسی تب ۳ با قلم هوشمند و نمایشگر فوق دقیق

منابع مطلع می گویند تبلت گالکسی تب ۳ سامسونگ همراه با یک قلم هوشمند موسوم به اس پن عرضه می شود. این تبلت از ۲۶ فوریه یعنی سه هفته دیگر در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک تایمز، برخی منابع خبری می گویند ممکن است سامسونگ برای عرضه تبلت مذکور منتظر برگزاری کنگره جهانی موبایل نماند و در ماه مارس از آن در کره جنوبی رونمایی کند.

گالکسی تب اس ۳ برخلاف تبلت های قبلی سامسونگ فاقد فرورفتگی در بدنه برای قراردادن قلم هوشمند خود است و در عوض این قلم به عنوان ابزار جانبی اضافی و مستقل عرضه می شود.

گفته می شود تبلت یاد شده از اقلام جانبی دیگری هم برخوردار است که خریداران علاقمند در صورت تمایل می توانند آنها را به طور جداگانه خریداری کنند. از جمله این اقلام می توان به قاب مجزا و صفحه کلید فولیو اشاره کرد.

قرار است دو نسخه مجزا از این تبلت عرضه شود که یکی Wi-Fi  و دیگری  LTEنام دارد. نمایشگر ۹.۶ اینچی با دقت ۲۰۴۸ در ۱۵۳۶، پردازنده هشت هسته ای Qualcomm Snapdragon ۸۲۰ با سرعت ۲.۱ گیگاهرتز، سیستم عامل آندروید ۷ نوقا، ۴ گیگابایت رم، ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی از جمله ویژگی های تبلت یاد شده است.

پردازنده گرافیکی این تبلت Adreno ۵۳۰ بوده و در پشت دارای دوربین ۱۲ مگاپیکسلی و در جلو دارای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی است. تبلت تازه سامسونگ برای ضبط ویدئو به صورت Full HD هم قابل استفاده است.

کد مطلب 3897295

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