یان کاوان در حاشیه سفر هیات تجاری ایران به این کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چه زمینه های همکاری در ایران برای سرمایه گذاران کشور چک جذابیت دارد، گفت: این اتاق در زمینه های مختلف فعالیت دارد. اما بزرگترین و مهمترین زمینه فعالیت این اتاق، بخش انرژی است. ما میدانیم که نیروگاه های مختلفی در ایران وجود دارد که نیاز به مدرنیزه کردن دارند و ما می توانیم در این زمینه این نیروگاهها به ایران کمک کنیم.

وی با بیان اینکه همچنین می توانیم نیروگاه های جدیدی را راه اندازی کنیم، افزود: بسیار علاقمند هستیم که در زمینه انرژی با ایران همکاری داشته باشیم. بار آخری که در تهران بودم ملاقاتی با معاون وزیر انرژی داشتم که متوجه شدم، حوزه وسیعی برای همکاری وجود دارد.

رئیس اتاق مشترک چکسلواکی و ایران دیگر حوزه مورد علاقه سرمایه گذاران جمهوری چک برای همکاری با ایران را حوزه پتروشیمی عنوان کرد و گفت: ایران پالایشگاههای متعددی دارد و ما میتوانیم برای به روز کردن تکنولوژی آنها کمک کنیم و یا پالایشگاههای جدیدی بسازیم.

کاوان با بیان اینکه یکی از اعضای اتاق مشترک چکسلواکی و ایران در حال ساخت دو پالایشگاه در عراق است، اظهار داشت: اما آنها در کشور دیگری حضور دارند و علاقمندیم که یک شریک تجاری خوب برای همکاری در منطقه پیدا کنیم.

وی ادامه داد: بخش دیگری که علاقه به حضور در آن داریم، تولید ماشین آلات صنعتی و ابزار است، در این زمینه می توانیم فعالیت خوبی در ایران داشته باشیم. همانطور که سالها قبل یکی از شرکت های جمهوری چک کارخانه برای تولید ابزارآلات در ایران ساخت که اکنون نیاز بسیاری به بروزرسانی دارد. البته این فقط یه نمونه بود. چک تجربه بسیار طولانی و خوبی در تولید ابزارآلات و تجهیزات دارد.

حضور دوباره خودروسازی اشکودا در ایران

رئیس اتاق مشترک چکسلواکی و ایران حوزه دیگر برای همکاری مشترک را صنعت خودرو معرفی کرد و افزود: صنایع خودرو یکی از مهمترین صنایع در جمهوری چک است و ۲۰ درصد از صنایع چک مرتبط با این صنعت هستند. ما در حال تنظیم ملاقاتی با کمپانی اشکودا برای هفته آینده هستیم. در حال حاضر مالک اشکودا شرکت فولکس واگن آلمان است. ولی ما قراردادی داریم که طبق آن می توانیم به مذاکرات مستقیم اشکودا با صنایع علاقمند در ایران برای همکاری دوباره اشکودا با ایران که سال ۲۰۰۶ ایران را ترک کردند، سرعت ببخشیم.

کاوان با بیان اینکه اتاق ما حمایت وزیر بازرگانی وصنایع برای تسهیل و سرعت بخشیدن به این مورد را دارد، ادامه داد: می توانیم بگوییم که صنایع خودرو یکی از صنایع اصلی است ولی ما فقط در این زمینه فعالیت نمی کنیم. ما در زمینه دارویی نیز فعالیت داریم از جمله در زمینه تولید دارو و لوازم آرایش و مکمل های غذایی و همینطور تجهیزات بیمارستانی. ما همینطور میتوانیم خدمات درمانی به بیماران ایرانی ارائه دهیم و هم اکنون به کشورهای عربی این خدمات را ارائه میدهیم.

وی با اشاره به اینکه همچنین در حال مذاکره برای راه اندازی پرواز مستقیم پراگ – تهران و بالعکس هستیم، اظهار داشت: سال گذشته دوست من جناب محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که اینجا بودند از این ایده حمایت و حتی رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در سفر هیات تجاری به جمهوری چک به این مسئله اشاره کردند. این مسئله در آینده پیگیری خواهد شد زیرا نه تنها به فعالیتهای کارآفرینان سرعت خواهد بخشید بلکه شرایط بهتری را برای گردشگری فراهم خواهد کرد. ما از علاقه مردم چک به سفر به ایران و همینطور علاقه ایرانی ها برای سفر به اینجا آگاه هستیم.

محبوبیت محصولات کشاورزی ایران در جمهوری چک

رئیس اتاق مشترک چکسلواکی و ایران ادامه داد: زمینه فعالیت دیگر صنایع غذایی است که در این زمینه با تعدادی شرکت در ایران برای واردات کالاهای خوراکی از ایران در حال مذاکره هستیم. برخی از مواد غذایی ایران مانند میوه ها و آب میوه ها در اینجا بسیار محبوب هستند ولی مشکل اینجاست که بسیار قیمت بالایی دارند. این کشور پر از مواد غذایی مانند میوه و آب میوه از اسپانیا است اما ما اعتقاد داریم با پیگیری مذاکرات می توانیم راه حلی را برای این مسئله پیدا کنیم.

کاوان با بیان اینکه وقتی به ایران آمدیم تحت تاثیر تنوع بسیار زیاد و کیفیت بالای صنعت غذایی ایران قرار گرفتیم، افزود: بنابراین مطمئنیم که راه حلی برای واردات از ایران خواهیم یافت. این مسئله را نیز در آینده پیگیری خواهیم کرد.

۹ درصد کریستال چکسلواکی به ایران صادر می شود

وی با اشاره به اینکه ما همینطور شرکت تولید شیشه داریم که کریستال بسیاری زیبای چک را به ایران صادر می کنند، گفت: حتی در زمان تحریم ها هم تامین شیشه و کریستال بازار ایران از طرف این شرکت قطع نشد در واقع ۹ درصد تولید کریستال این شرکت به ایران صادر می‌شود.

رئیس اتاق مشترک چک و اسلواکی و ایران با بیان اینکه ما همینطور میتوانیم در زمینه صادرات و تولید واگن های مترو با ایران همکاری داشته باشیم، اظهار داشت: مذاکرات در زمینه حمل و نقل عمومی و همینطور صادرات اتوبوس به ایراندر هفته آینده صورت خواهد گرفت.

کاوان افزود: پروسه مذاکرات کند است ولی ما فرصتهای صادرات و واردات را می شناسیم و سعی خواهیم کرد که حجم تجارت میان جمهوری چک و جمهوری اسلامی ایران را به مقدار پیشین که حدود ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا بود، برسانیم که الان فقط ۵۱ میلیون دلار آمریکاست. ما معتقدیم که پتانسیل مبادلات تجاری بالاتر از این رقم است بنابراین سعی داریم حجم مبادلات را به مقداری که بود برسانیم. برای همین هم هست که ما این اتاق را راه اندازی کردیم که به افزایش حجم روابط کمک کنیم.

تمام موانع بانکی برطرف شد

وی در پاسخ به این پرسش که مشکلات بانکی بین بانکهای جمهوری چک و ایرانی تا چه اندازه مانع تجارت بین دو کشور می شود، گفت:به خاطر بدهی کوچکی در حدود ۸ میلیون یورو که ایران به یکی از بانکهای چک داشت، مشکلاتی وجود داشت و به خاطر این موضوع دولت نمی خواست مسئله بانکی را تسهیل کند تا زمانیکه این مشکل حل شود. اما این مشکل الان حل شده است. بنابراین ما دیگر در حال حاضر مشکلی نمی بینیم. ما بانکهایی را برای اعضای اتاق انتخاب کردیم که هیچ علاقه ای به کار با آمریکا ندارند و سهام آمریکایی هم ندارند.

وی افزود: ما به ارتباط میان بانکهای چک و ایران سرعت بخشیدیم. حتی یکی از بزرگترین شرکتهای بیمه چک قرار شده که پروژه های مشترک دو کشور را بیمه کند. بنابراین فکر نمیکنم هیچ مشکل بانکی در آینده داشته باشیم.