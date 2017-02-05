درخواست «ماتیس» از همتای کره جنوبی برای مقابله با کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، منابع نظامی سئول اعلام کردند: جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در دیدار با «هان مین کو» همتای کره جنوبی خود خواست که به منظور تقویت همکاری های نظامی دو جانبه علیه تهدیدات کره شمالی، همواره با یکدیگر در تماس باشند.

بر اساس این گزارش، در دیداری که بین وزرای دفاع واشنگتن و سئول انجام گرفت، طرف آمریکایی با دادن پیشنهاد به همتای کره جنوبی خود، خواستار تماس و گفتگو در مورد مسائل نظامی در طول سال شد. در پاسخ به درخواست ماتیس، هان، مشتاقانه از این موضوع استقبال کرد.

وزیر دفاع آمریکا همچنین با اعلام اینکه به مسئولان این وزارتخانه دستور داده است که با همتایان کره جنوبی خود گفتگو کنند، خواهان همکاری و ارتباط نزدیک بین مقامات شاغل در وزارت دفاع دو کشور شد.

لازم به ذکر است که، ماتیس در نخستین سفر خارجی خود پس از عهده دار شدن مسند وزارت دفاع آمریکا ، به آسیای شرقی (کره جنوبی و ژاپن) سفر کرد و طی دیداری دو روزه با همتای کره جنوبی خود در سئول، موضوع تهدیدات احتمالی (پرتاب موشک قاره پیما) از سوی پیونگ یانگ را مورد بررسی قرار داد.