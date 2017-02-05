جودوکاران تاجیکستان در راه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو ایران بعد از منتفی شدن حضور در رقابتهای آزاد اروپا، بزودی تمرینات خود را در تهران از سر می گیرد تا خود را برای حضور در رقابتهای پیش رو از جمله گراند اسلم باکو آماده کند.

طی روزهای گذشته فدراسیون جودو تاجیکستان درخواست حضور در تمرینات تیم ملی جودو ایران را به فدراسیون کشورمان ارسال کرده است. هنوز مشخص نیست که آیا فدراسیون جودو با این درخواست موافقت کرده یا خیر.

نکته مهم در مورد درخواست تاجیکها، این است که در صورت قطعی شدن این برنامه، ملی پوشان کشورمان بدون صرف هزینه یک دوره تمرینی مناسب را با جودوکاران تاجیکستانی که در برخی اوزان بخصوص سنگین وزن جودوکاران خوبی دارد، برگزار می کنند.

رقابتهای گراند اسلم باکو ۲۰ اسفندماه برگزار خواهد شد و احتمال دارد یک تیم از کشورمان در این رقابتهای سطح بالا حضور پیدا کند.